Microsoft 365 Personal besplatan za studente u SAD

Microsoft poklanja pretplate na Microsoft 365 Personal svim studentima u SAD. Ova pretplata studentima daje besplatan pristup Microsoft Office aplikacijama i integraciji Copilot AI asistenta tokom godinu dana, nakon čega studenti imaju pravo na popust od 50% za nastavak pretplate.

Dok većina studenata ima pristup obrazovnim verzijama Microsoft 365 ili Google Workspace-a, Microsoftova ponuda je za studentske lične Microsoft naloge i dostupna je za korišćenje do 31. oktobra. Microsoft 365 Personal obično košta 99,99 dolara godišnje, ili 9,99 dolara mesečno, i uključuje 1 TB OneDrive cloud skladišta.

Izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, otkrio je besplatnu ponudu u okviru sastanka Radne grupe za AI obrazovanje Bele kuće juče i najavio druge obaveze za ispunjavanje Predsedničkog AI izazova i Izvršne naredbe o AI obrazovanju. Microsoft finansira 1,25 miliona dolara u grantovima za edukatore, nudeći besplatne LinkedIn kurseve AI za tražioce posla, studente i nastavnike, i proširujući pristup svojim AI alatima u školama.

Izvor: TheVerge