Microsoft AI pokreće svoje prve interne modele

Microsoft divizija za veštačku inteligenciju objavila je svoje prve domaće modele veštačke inteligencije: MAI-Voice-1 AI i MAI-1-preview. Kompanija kaže da njen novi model govora MAI-Voice-1 može da generiše zvuk u trajanju od jednog minuta za manje od jedne sekunde na samo jednom grafičkom procesoru, dok MAI-1-preview „nudi uvid u buduće ponude unutar Kopilota“.

Microsoft već koristi MA1-Voice-1 za pokretanje nekoliko svojih funkcija, uključujući Copilot Daily, gde voditelj veštačke inteligencije recituje najvažnije vesti dana i generiše diskusije u stilu podkasta kako bi pomogao u objašnjavanju tema.

Možete sami isprobati MA1-Voice-1 na Copilot Labs, gde možete uneti šta želite da model veštačke inteligencije kaže, kao i promeniti njegov glas i stil govora. Pored ovog modela, Microsoft je predstavio MAI-1-preview, za koji kaže da je treniran na oko 15.000 Nvidia H100 grafičkih procesora. Napravljen je za korisnike kojima je potreban model veštačke inteligencije sposoban da prati uputstva i „pruža korisne odgovore na svakodnevne upite“.

Mustafa Suleyman, šef odeljenja za veštačku inteligenciju u Microsoft, rekao je tokom jedne epizode ​​Dekodera prošle godine da interni modeli veštačke inteligencije kompanije nisu fokusirani na slučajeve upotrebe u preduzećima. „Moja logika je da moramo da stvorimo nešto što izuzetno dobro funkcioniše za potrošača i da zaista optimizujemo za naš slučaj upotrebe“, rekao je Suleyman. „Dakle, imamo ogromne količine veoma prediktivnih i veoma korisnih podataka o oglasima, o telemetriji potrošača i tako dalje. Moj fokus je na izgradnji modela koji zaista funkcionišu za potrošačkog pratioca.“

Microsoft veštačka inteligencija planira da uvede MAI-1-pregled za određene slučajeve upotrebe teksta u svom Copilot veštačkom asistentu, koji se trenutno oslanja na velike jezičke modele kompanije OpenAI. Takođe je počeo javno da testira svoj MAI-1-pregled model na platformi za benčmarking veštačke inteligencije LMArena.

„Imamo velike ambicije za to kuda ćemo dalje“, piše Microsoft veštačka inteligencija u blog postu. „Ne samo da ćemo težiti daljem napretku ovde, već verujemo da će orkestriranje niza specijalizovanih modela koji služe različitim korisničkim namerama i slučajevima upotrebe otključati ogromnu vrednost.“

