Microsoft AI sprema superinteligentnu AI

Microsoft AI želi da znate da njihov rad na superinteligenciji podrazumeva održavanje ljudi „na vrhu lanca ishrane“. U opširnom blog postu šef Microsoft AI-ja, Mustafa Suleyman, istakao je formiranje novog tima posvećenog razvoju „humanističke superinteligencije“ koja je „dizajnirana samo da služi čovečanstvu“.

Ova vrsta superinteligencije, prema Suleyman, neće biti „neograničen i neograničen entitet sa visokim stepenom autonomije“ već će umesto toga biti „pažljivo kalibrisana, kontekstualizovana, unutar ograničenja“. Suleyman se prošle godine pridružio Microsoftu kao izvršni direktor Microsoft AI-ja, koji je tek nedavno pokrenuo svoje prve interne modele za generisanje teksta, glasa i slika.

Iako Suleyman blog post kaže da će Microsoft AI „odbaciti narative o trci ka opštoj inteligenciji“, konkurencija između Microsofta i Open AI-ja će uskoro postati mnogo intenzivnija. Prema novom sporazumu sa Open AI-jem, Microsoft sada može „samostalno da se bavi opštom inteligencijom sam ili u partnerstvu sa trećim stranama“. I, kako je istakao moj kolega Hayden Field, „Microsoft je potpuno u skladu sa svojim zakonskim pravima da koristi intelektualnu svojinu OpenAI-ja za razvoj sopstvene opšte veštačke inteligencije i pokušaj da pobedi u trci.“

Ali Suleyman ima viziju „humanističke“ superinteligencije sa tri glavne primene, koje uključuju služenje kao pratilac veštačke inteligencije koji će pomoći ljudima da „uče, deluju, budu produktivni i osećaju se podržano“, pružanje pomoći u zdravstvenoj industriji i stvaranje „novih naučnih otkrića“ u čistoj energiji.

„U Microsoft AI-ju, verujemo da su ljudi važniji od veštačke inteligencije“, piše Suleyman. „Humanistička superinteligencija drži nas ljude u centru slike. Upravo je veštačka inteligencija u timu čovečanstva, podređena, kontrolisana veštačka inteligencija, ona koja neće, koja ne može da otvori Pandorinu kutiju.“

