Microsoft Azure se oporavlja od velikog prekida rada koji je pogodio Xbox, Minecraft i Microsoft 365

Microsoftov Azure cloud servis doživeo je ozbiljan prekid rada koji je privremeno uticao na funkcionisanje ključnih aplikacija i servisa kao što su Microsoft 365, Xbox i Minecraft. Problemi su počeli da se prijavljuju oko 12:00 po istočnom vremenu (ET), kada su na sajtu DownDetector zabeleženi nagli skokovi prijava o nedostupnosti, dok je Azure status stranica potvrdila da su tehnički problemi prvi put primećeni upravo u to vreme.

Povratak sistema na „poslednju poznatu dobru konfiguraciju“

U poslednjem ažuriranju statusa, objavljenom u 15:57 ET, Microsoft je saopštio da je pokrenuo vraćanje sistema na „poslednju poznatu dobru konfiguraciju“ i da korisnici već mogu da primete početne znake oporavka. Kompanija trenutno preusmerava saobraćaj kroz zdrave čvorove sistema i očekuje da će se Azure potpuno stabilizovati do 23:20 UTC (18:20 ET).

Servisi pogođeni prekidom

Tokom vrhunca prekida, korisnici na Redditu su prijavljivali probleme sa učitavanjem Game Pass servisa na Xbox konzolama, kao i sa ograničenim pristupom poslovnim i produktivnim aplikacijama. Problemi su se proširili i na Microsoft stranice za podršku, pa čak i na neke avio-kompanije čiji sistemi koriste Azure infrastrukturu.

Manje ozbiljan incident od AWS prekida

Iako je prekid izazvao probleme širom sveta, situacija je bila blaža u poređenju sa prošlonedeljnim incidentom na Amazon Web Services (AWS), koji je držao brojne popularne aplikacije i servise van funkcije satima.

Ovaj incident ponovo naglašava koliko su globalni cloud servisi poput Azure-a postali ključni deo digitalne infrastrukture, i koliko čak i kratki prekidi mogu imati široke posledice na poslovanje, igre i svakodnevnu komunikaciju korisnika.

