Microsoft bi uskoro mogao da vredi više nego Apple

Microsoft je postao super-mašina za generisanje dobiti, a glavne katalizatore u tom rastu čine cloud servisi, te Office 365.

Rast vrednosti se očekuje i u narednom periodu, pa bi Microsoft mogao da dostigne vrednost od bilion dolara do kraja 2019. ili početkom 2020. godine, tvrde analitičari iz agencije Canaccord. Oni dalje veruju da bi Office 365 mogao da bude zaslužan za najveći deo prihoda, a za dobar deo bi mogla da bude odgovorna i marketinška ponuda, uprkos konkurenciji koja dolazi od kompanija poput onih kao što su Salesforce, Google i Amazon.

Tako bi Microsoft mogao da bude prva tehnološka kompanija koja je došla do vrednosti od bilion dolara, ali samo ako Apple ne stigne prvi do tog cilja. Očekivalo se da Apple do te vrednosti dođe već ove godine, a zahvaljujući iPhone-u X, ali prodaja nije ispunila očekivanja, te kompanija, prema poslednjim analizama, još uvek nije blizu željene vrednosti. To znači da će i Apple morati da sačeka 2019. godinu kao vreme ispunjenja sna o ciljanoj vrednosti, a nova iPhone linija bi u tome mogla da pomogne.

Važno je da se napomene da ovo nije prvi put da se od Microsoft-a očekuje da prvi stigne do cifre od bilion dolara, pa je Evercore krajem decembra prošle godine dostizanje te vrednosti prognozirao za kraj 2020. godine, a opet zahvaljujući Office-u 365, ali i Azure-u. Tako ostaje da se vidi koja će od pomenutih kompanija prva stići do ove istorijske cifre, a prema prognozama i Microsoft i Apple imaju podjednake šanse da to učine u naredne dve godine.

Izvor: Softpedia

