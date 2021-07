Microsoft Blue Screen of Death je sada Black Screen of Death

Microsoft je promenio jednu od dosadašnjih konstanti u prethodnim verzijama Windows-a. Blue Screen of Death (BSOD) je u Windows-u 11 postao Black Screen of Death.

Blue Screen of Death se prvi put pojavio u Windows-u 3.0, a njegova namena je bila da IT profesionalcima i tehničkoj podršci olakša dijagnostifikovanje hardverskih i grešaka u memoriji. Suštinski, to je sistem za proveru grešaka i bagova unutar Windows-a i obično pravi kopiju podataka koji mogu da pomognu prilikom analize šta je dovelo do greške. Prvu „veliku“ promenu u BSOD-u videli smo 2012. godine u Windows-u 8, kada je dodata „tužna faca“, dok je druga promena usledila 2016. godine, kada je dodat QR kod na ovaj ekran.

Što se tiče novog BSOD-a, on je osim boje praktično identičan kao kod Windows-a 10. Ne možemo da tvrdimo šta je pravi razlog ove izmene, ali najverovatnije je to samo deo nove „šminke“ Windows-a 11.

