Microsoft će podržati third-party widgete tokom 2022. godine

Microsoft planira da podrži vidžete treće strane unutar Windows 11 sistema već tokom ove godine. Na svojoj godišnjoj konferenciji za programere Build, softverski gigant je rekao da će otvoriti pristup Windows 11 vidžetima programerima kao pratiocima njihovim Win32 ili PWA aplikacijama.

Još uvek nema svih detalja o potencijalnim mogućnostima

Trenutno je sistem Windows 11 vidžeta ograničen na izvorne vidžete koje je kreirao Microsoft, a izbor je prilično uzak. Microsoft je napravio vidžete za svoje aplikacije Outlook i To Do, ali ostale su uglavnom one na vebu koje predstavljaju vremensku prognozu, sadržaje zabave ili vesti u namenskom panelu vidžeta za sistem.

Kako stvari stoje, Microsoft se na ovaj korak odlučio upravo zbog povratnih informacija koje je dobijao od svojih korisnika tokom prethodnog perioda, kako bi bilo dobro da se omogući pristup razvoju vidžeta, jer će to značiti i povećanje efikasnosti iskorišćenja ovog dela operativnog sistema.

Microsoft nije dao sve detalje o svojim planovima za vidžete, ali je ohrabrujuće čuti da će ovaj deo operativnog sistema Windows 11 uskoro biti otvoren za programere. Vest dolazi samo nekoliko dana nakon što je Microsoft počeo da testira nove desktop vidžete za sa trakom za veb pretragu. Vidžeti su do sada bili skriveni u namenskom panelu, ali izgleda da je Microsoft spreman da ih uskoro učini dostupnijim na radnoj površini.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet