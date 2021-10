Microsoft će pokrenuti PC Health Check app na svim Windows 10 računarima

Microsoft je prošle nedelje saopštio da će uskoro početi da širi svoju kontroverznu aplikaciju PC Health Check na sve računare.

Aplikacija će se koristiti kao dashboard za to koliko dobro radi vaš računar

Taj potez je povučen delimično kako bi ih pripremio za prelazak na Windows 11, ali i da bi korisnicima pružio dashboard za praćenje tekućeg zdravlja njihovih uređaja. Ažuriranje, zvanično poznato kao KB5005463, će instalirati PC Health Check na sve Windows 10 uređaje putem Windows Update – ali, zanimljivo, ne i na uređaje koji su već nadograđeni na Windows 11. Međutim, Microsoft kaže da se PC Health Check takođe može deinstalirati nakon što se preuzme, preko menija za podešavanja operativnog sistema Windows 10 (Apps > Apps & Features > App list (Windows PC Health Check) > Uninstall).

Razumljivo je ako je vaš prvi instinkt da uklonite proveru “zdravlja” računara, pošto je to bila jedna od žarišnih tačaka Microsoft-ovog detaljno proučenog TPM zahteva za Windows 11. PC Health Check je prvobitno dizajniran da pruži preporuku „pass/fail“ za vaš računar , obaveštavajući vas da li će se moći nadograditi na Windows 11. Microsoft je zatim nastavio sa svojim hardverskim zahtevima za Windows 11, na kraju je došao do kompromisa da će računari bez „podržanog“ hardvera koji zahteva PC Health Check moći da se nadograde na Windows 11, ali bez ažuriranja. Sva konfuzija dovela je do našeg zaključka da za sada ne bi trebalo da vršite nadogradnju na Windows 11. Ali Microsoft se nada da će vas dodatna vrednost koju nude druge funkcije PC Health Check inspirisati da je za sada ostavite na miru. Kompanija je objavila listu funkcija koje će obezbediti PC Health Check:

Podobnost za Windows 11: Pruža sveobuhvatnu proveru podobnosti na osnovu minimalnih sistemskih zahteva za Windows 11;

Rezervna kopija i sinhronizacija: Prijavite se ili kreirajte Microsoft nalog da biste sinhronizovali podešavanja uređaja na svim uređajima i podesili Microsoft OneDrive da zaštitite svoje datoteke;

Windows Update: Očuvajte svoj uređaj bezbednim tako što ćete uvek pokretati najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10;

Kapacitet baterije: Pogledajte kapacitet baterije u odnosu na original za uređaje koji koriste jednu ili više baterija;

Kapacitet skladišta: Pogledajte upotrebu skladišta za glavni disk koji sadrži fajlove, aplikacije i Windows;

Vreme pokretanja: Upravljajte startup programima da biste poboljšali vreme pokretanja;

Saveti za zdravlje računara: Pruža dodatne savete za poboljšanje opšteg zdravlja i performansi računara.

Većina ovih mogućnosti nije nova; one se jednostavno nalaze negde drugde u operativnom sistemu, obično u okviru menija Settings. Sve što Microsoft radi je da ih izvlači i organizuje u dashboard.

Izvor: Pcworld

