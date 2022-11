Microsoft će zadržati Call of Duty na Sony platformama „sve dok bude PlayStation-a za isporuku“

Šef Xbox-a Fil Spenser dao je Microsoftovo najjasnije obećanje o budućnosti Call of Duty na PlayStation platformama.

Call of Duti može trajati godinama, kao i Minecraft

Govoreći na YouTube kanalu Same Brain, Spenser je obećao da će nastaviti da objavljuje Call of Duty igre na Sonyjevim konzolama „sve dok postoji PlayStation za isporuku“. Budućnost Call of Duty-a na PlayStation-u postala je sporna tema za regulatore kao što je Uprava za konkurenciju i tržišta Ujedinjenog Kraljevstva (CMA – Competition and Markets Authority), koja trenutno ispituje planirano Microsoftovo preuzimanje COD izdavača Activision Blizzarda od 68 miliona dolara. Microsoft je više puta rekao da će nastaviti da izdaje Call of Duty igre u doglednoj budućnosti – i ranije je obećao da će Call of Duty ostati na PlayStation-u “barem još nekoliko godina” nakon postojećeg ugovora kompanije Sony sa Activision Blizzardom. Ipak, regulatori su postavili pitanje koliko će ovo zapravo trajati, ako i kada Activision Blizzard bude u vlasništvu Microsofta. Evo Spencerovog najnovijeg citata o ovoj temi u celosti:

„Ne uklanjamo Call of Duty sa PlayStation-a… To nije naša namera i sve dok postoji PlayStation uređaj na koji možemo da isporučimo, naša namera je da nastavimo da isporučujemo Call of Duty na PlayStation-u – slično onome što smo radili sa Minecraft-om od kada smo njegovi vlasnici. Proširili smo mesta na kojima ljudi mogu da igraju Minecraft. I bilo je dobro, bilo je dobro za Minecraft zajednicu – po mom mišljenju – i želimo da uradimo isto jer mislimo da Call of Duty može trajati godinama”. Još jedno pitanje za regulatore bila je konkurentska prednost koju bi Microsoft mogao dobiti uključivanjem Call of Duty-a u svoju uslugu pretplate na Game Pass. Ako bi to uradio, Microsoft bi i dalje mogao da objavljuje Call of Duty na PlayStation-u po svojoj tipičnoj unapred ceni od 70 funti, dok bi ga alternativno ponudio bez dodatnih troškova vlasnicima Xbox-a koji već imaju Game Pass.

„Za sam Xbox, igrače koji su investirali u našu konzolu, najveći dodatak koji ćete videti su neke sjajne igre koje dolaze u Game Pass“, nastavio je Spenser, ne pominjući Call of Duty posebno po imenu. „Ovo se neće odnositi na povlačenje tih zajednica sa onih drugih platformi. Ali želim da to bude odlično mesto za gledanje tih igara.“ U septembru su PlayStation i Xbox razmenili udarce oko budućnosti Call of Duty, nakon najave britanskog CMA da će dalje istražiti pokušaj preuzimanja Microsoft Activision Blizzarda vredan 68 milijardi dolara. „Dati Microsoftu kontrolu nad Activision igrama kao što je Call of Duty imalo je „velike negativne implikacije“, rekao je tada Sony. Kao odgovor, Microsoft je uzvratio: „Za Microsoft nema nikakvog poslovnog smisla da ukloni Call of Duty sa PlayStation-a s obzirom na njegovu vodeću poziciju na konzoli na tržištu.“

Ovo najnovije obećanje od Spensera dolazi dok se dogovor suočava sa intenzivnim ispitivanjem, uoči konačne presude britanskog CMA u proleće 2023.

Izvor: Eurogamer

Podelite s prijateljima

Tweet