Microsoft Crocs papuče i Windows XP

Microsoft još nije završio sa proslavom 50. godišnjice. Više zaposlenih mi kaže da je Microsoft kreirao ograničeno izdanje Crocs papuča sa temom Windows XP-a. Čak dolaze i sa priveskom za papuče Clippy ako pozadina Bliss na vašim nogama nije bila dovoljna nostalgija za 50 godina.

Jubilarno izdanje Crocs papuča trenutno je dostupno za prednarudžbu za zaposlene u Microsoftu, koji „prvi dobijaju privezak“ pre „svetskog lansiranja“. Par Crocs papuča od 80 dolara uključuje paket od šest Microsoftovih Jibbitz privezaka koje možete zakačiti na papuče, sa nostalgičnim opcijama poput originalnog MSN logotipa, ikone Internet Explorer-a, Clippy-ja i pokazivača miša.

Na vrhu, Crocs papuče imaju kultno plavo nebo i oblake sa pozadine Windows XP-a, sa zelenim đonom koji imitira travu. Fotografija brda i plavog neba Kalifornije je u početku bila stokova fotografija pre nego što je Microsoft stekao prava i koristio je kao podrazumevanu pozadinu za milione korisnika Windows XP-a. Postala je najpregledanija fotografija na svetu, što je čini odmah prepoznatljivom slikom za mnoge.

Takođe ćete dobiti ranac sa kanapom marke Bliss za nošenje, za svaki slučaj ako posmatrači nisu sigurni da li je vaša obuća sa pozadinom za Windows XP ili ne. Nadam se da svaki par neće mirisati kao prašnjavi bež računar i da se Internet Explorer neće automatski instalirati kada ih obujete.

