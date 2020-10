Microsoft: Dan kada je Edge počeo da se isplaćuje

Početak oktobra doneo je nove Microsoft izveštaje, a prema pristiglim podacima korisnici sve više vole Edge, te ga biraju za podrazumevani pregledač.

Nakon brojnih problema, te žalbi koje su korisnici ulagali zbog toga što im Microsoft nameće novi Edge, izgleda da se sve smirilo i da prethodne kampanje počinju da se isplate. Tako je Edge stigao do udela od 8,9% od ukupnog tržišta, a širenje dolazi na štetu Firefox-a. Prošlo je skoro devet meseci od lansiranja novog Chromium Edge-a, a udeo se u septembru popeo na 8,84%, što je bio vidljiv napredak u odnosu na 8,52%, koliko je zabeleženo u avgustu. Pre samo godinu dana taj udeo je iznosio svega 5,38%, što znači da se za 12 meseci popeo za 3,46%.

Jasno je da je Edge još uvek daleko iza Chrome-a koji drži 69,94% tržišta, ali je ipak impresivno to što je uspeo da stigne do drugog mesta. Očekuje se da se procenat dodatno uveća sa oktobarskim ažuriranjem za Windows 10, budući da će novi Edge po prvi put postati deo nekog većeg update-a (zameniće Edge Legacy). Podrška za stariji Edge prestaje u martu 2021. godine, pa će i to uticati da sve više korisnika bira novu verziju.

