Microsoft: Do IT sertifikata kroz besplatne obuke!

Više od 30 miliona ljudi širom sveta iskoristilo je priliku da stekne dodatne veštine i unaprede svoje znanje putem globalne inicijative koju su, u junu prošle godine, pokrenule kompanije Microsoft, LinkedIn i GitHub za sticanje novih znanja kroz besplatne online kurseve

Iz Srbije se za obuke i kurseve do sada prijavilo više od 30.000 ljudi, a najpopularniji su kursevi koji se tiču kreiranja aplikacija, cloud tehnologija i korišćenja veštačke inteligencije. Kada su u pitanju zanimanja, najviše ljudi iz Srbije je iskazalo interesovanje za sticanje veština potrebnih za menadžere projekata i stručnjake za digitalni marketing.

„Izuzetno nam je drago što je toliko ljudi prepoznalo ovu priliku za svoj lični i profesionalni razvoj u novom digitalnom okruženju u kom posluje sve više kompanija. Siguran sam da sertifikati mogu pomoći ne samo unapređenju života i karijere pojedinaca već i unapređenju ekonomije i razvoja društva”, izjavio je Milan Gospić, direktor kompanije Microsoft u Srbiji, i dodao da je veoma zadovoljan činjenicom da su se obrazovni sistemi kao što su ITS – Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, ITHS – Srednja škola za informacione tehnologije i CODE Academy, članice Comtrade grupacije, priključile inicijativi i na taj način zajedničkim snagama pomogle brži razvoj digitalizacije.

Osim obuka za konkretna zanimanja, putem globalne inicijative za sticanje znanja na raspolaganju su i obuke za soft skills neophodne za funkcionisanje u modernom poslovnom okruženju, poput razvoja emotivne inteligencije, kreiranje osnove za efikasan timski rad i razvoj kritičkog razmišljanja radi boljeg rasuđivanja i donošenja odluka.

Svi kursevi u okviru globalne inicijative za učenje otvoreni su za zainteresovane za sticanje novih znanja i veština i to na engleskom, francuskom, nemačkom, španskom i japanskom jeziku. Mogu ih pohađati osobe svih uzrasta, pa čak i one koje nemaju ranije iskustvo u IT oblasti. Po završetku, svi polaznici imaju mogućnost da polažu ispit radi sticanja sertifikata o stečenom znanju ili veštinama koji je priznat kod poslodavaca širom sveta.

Najpopularniji kursevi:

Softver developer Predstavnik prodaje Projektni menadžer IT administrator Stručnjak za usluge prema kupcima IT podrška Stručnjak za digitalni marketing Analitičar podataka Finansijski analitičar Grafički dizajner

Korisna adresa: docs.microsoft.com

