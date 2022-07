Microsoft dodaje Xbox Gaming funkcije kako bi vas privukao da pređete sa Chrome-a na Edge

Da bi Edge ukrao tržišni udeo od Chrome-a, Microsoft će morati da pronađe načine da napravi značajne razlike.

U browser stiže novi interfejs za Games, grafička poboljšanja za Xbox Cloud Gaming i lak pristup casual igrama

Funkcije kao što su Collections (koje deluju kao obeleživači, ali za grupe veb stranica) su dobar početak, a sada Microsoft daje igračima razlog da se drže podrazumevanog browsera Windows 11. Danas je najavljen paket ekskluzivnih funkcija za igranje koje dolazi u Edge browser koji se može pokrenuti direktno sa nove početne stranice.

Besplatne Games u Edge-u

Inspirisan korisničkim interfejsom Xbox-a, novi početni ekran za Games predstavlja vesti, vodiče za Games, strimove uživo, istaknute događaje, turnire i predstojeće i nedavno objavljene Games u fidu vesti razdvojenim u šarene blokove. Microsoft ovo naziva početnom stranicom, ali da biste joj pristupili, moraćete da pritisnete novo “gaming” zaglavlje na traci za navigaciju na glavnom početnom ekranu Edge-a. Bez obzira na to koji tab gledate, novi Games meni se takođe može otvoriti tako što ćete izabrati meni sa opcijama u Edge-u i izabrati „Games“ sa liste. Ovo otvara bočni panel sa kolekcijom besplatnih ležernih i arkadnih igara. Odavde možete lako da igrate osnovne igre kao što su Microsoft Jewel, Mahjongg Dimensions, Deal or no Deal, Cubis, Battleship i Microsoft-ova Edge-ekskluzivna Surf Game (likvidnija verzija SkiFree-a).

Clarity Boost za strimovane igre

Još jedna funkcija za koju smo čuli više puta tokom poslednjih godinu dana je konačno spremna za debi u novom Edge browseru. Dostupan prošlog novembra u verziji Canary, Clarity Boost se sada može koristiti u Edge-u za poboljšanje vizuelnog prikaza igara koje se strimuju preko Xbox Cloud Gaming. Clarity Boost je poboljšanje prostornog povećanja koje čini strimovane igre jasnijim i oštrijim nego što bi bile u drugom browseru. Microsoft kaže da korisnici Edge dobijaju ovu nadogradnju bez obzira na hardver na kojem strimuju. Možete isprobati Clarity Boost tako što ćete se prijaviti na svoj Xbox nalog na veb lokaciji Xbox Cloud Gaming i izabrati (…) u gornjem levom uglu.

Edge neće trošiti resurse kada igrate

Microsoft ima još jedan trik u rukavu: novo podešavanje u Edgeovom Efficiency mode-u koje čini da Games rade brže i glatkije automatskim smanjenjem korišćenja resursa browsera kada se PC igra pokrene. Kada završite sa igrom, Edge će se vratiti na odgovarajuću podelu resursa bez potrebe da zatvarate i ponovo otvarate browser. Ova funkcija se može omogućiti na System and Performance tab-u.

Od ovih dodataka, Clarity Boost je onaj koji će najverovatnije privući korisnike da koriste Edge. https://pcpress.rs/microsoft-potvrdio-da-postoji-nestasica-xbox-kontrolera/

Izvor: Gizmodo

Podelite s prijateljima

Tweet