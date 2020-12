Microsoft – događaji uživo i dalje će podržavati do 20.000 učesnika

Ograničenje broja učesnika za događaje uživo iz sistema Microsoft 365 produženo je do juna sledeće godine.

Ukoliko koristite Teams, Stream ili Yammer, privremeno povećanje limita traje do 30.06.2021.

Da bi pomogao konferencijama da pređu sa događanja uživo na virtuelno okruženje, Microsoft je još u aprilu povećao ograničenje broja besplatnih učesnika za događaje hostovane u Teams-u, Stream-u i Yammer-u, što je omogućilo organizacijama da održavaju sastanke i događaje sa do 20.000 učesnika. Međutim, kako je godina odmicala, Microsoft je više puta produžavao besplatni period kako bi korisnici mogli da nastave sa hostovanjem događaja uživo koristeći njegov softver.

Sada je ovaj softverski gigant produžio privremeno povećanje limita do 30. juna 2021. godine. Do tog datuma, događaji uživo koji se odvijaju kroz Teams, Stream ili Yammer i dalje će podržavati do 20.000 učesnika, 50 događaja po tenant-u i maksimalno trajanje od 16 sati. Ako organizatori treba da ugoste još veći virtuelni događaj pomoću Microsoftovog softvera, mogu da se obrate live events assistance programu, kako bi povećali broj učesnika na 100.000.

Kada novi rok za ograničenje broja učesnika prođe sledeće godine, od domaćina događaja biće potrebno da od kompanije pribave Advanced Communications licencu za više od 10.000 učesnika ili za događaje koji traju duže od četiri sata. Iako se vakcine Covid-19 sada distribuiraju širom sveta, ipak će proći neko vreme dok velika okupljanja ponovo ne postanu uobičajena. Do tada, organizacije i konferencije mogu da koriste Teams, Stream ili Yammer za hostovanje velikih virtuelnih događaja.

Izvor: Techradar

