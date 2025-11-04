Microsoft Edge dobija „AI radar“ protiv prevara

Microsoft uvodi novi senzor za „scareware“ u svoj web pregledač Edge, koji omogućava brže otkrivanje prevarantskih stranica i osigurava da ih Defender SmartScreen blokira znatno ranije.

U takozvanim scareware prevarama (poznatim i kao „tehnička podrška“ prevare), prevaranti koriste agresivne stranice koje navode žrtve da poveruju kako je njihov uređaj zaražen malverom, a zatim ih ubeđuju da pozovu lažni broj „tehničke podrške“ i omoguće udaljeni pristup računaru.

Microsoft Defender SmartScreen, koji štiti korisnike Edge-a od ovakvih napada, reaguje kada je sumnjiva stranica već dodata u njegovu bazu zlonamernih sajtova. Međutim, novi ugrađeni blokator scareware-a (predstavljen na Ignite konferenciji u novembru 2024, a podrazumevano uključen od februara 2025. na većini računara) pruža dodatnu zaštitu – koristi lokalni model mašinskog učenja koji u realnom vremenu prepoznaje znakove ovakvih prevara.

Kada sistem otkrije stranicu koja pokazuje tipične obrasce tech support prevare, AI blokator scareware-a odmah upozorava korisnika, prekida režim celog ekrana, utišava glasne zvuke i prikazuje upozorenje sa umanjenim prikazom stranice. Korisnik može odlučiti da ipak nastavi, ako veruje da je stranica bezbedna.

Korisnici takođe mogu da prijave sumnjive stranice Microsoft-u i time doprineti boljoj zaštiti drugih, jer se prilikom prijave SmartScreen-u šalju dijagnostičke informacije i snimci ekrana, što pomaže u brzom otkrivanju novih scareware talasa.

Zahvaljujući novom senzoru za scareware, SmartScreen će ubuduće biti obavešten o novim prevarama gotovo odmah, čime se omogućava brže indeksiranje i globalno blokiranje takvih sajtova. „Od novembra, ako blokator detektuje sumnjivu stranicu preko celog ekrana, novi senzor u Edge verziji 142 može odmah obavestiti SmartScreen o potencijalnoj prevari – bez slanja snimaka ekrana ili bilo kakvih dodatnih podataka“, izjavio je Rob Franko, menadžer za Edge Enterprise i bezbednost u Microsoft-u.

„Ovaj real-time izveštaj daje SmartScreen-u trenutnu prednost u otkrivanju i blokiranju prevara na globalnom nivou. U budućnosti ćemo dodati i anonimne signale koji će pomoći Edge-u da prepoznaje ponavljajuće obrasce prevara“, dodao je Franko.

Novi senzor se postepeno uvodi u Microsoft Edge 142 – trenutno je isključen po defaultu, ali će uskoro biti automatski aktiviran za sve korisnike koji imaju uključen SmartScreen, kako bi se dodatno smanjio broj uspešnih prevara.

Microsoft navodi da su korisnici Edge-a u poslednje vreme prijavljivali i složenije oblike scareware-a – ne samo klasične „Virus Alert!“ iskačuće prozore, već́ i lažne kontrolne table i imitacije „plavog ekrana smrti“.

„U poslednje vreme zabeležili smo i prevare koje se predstavljaju kao policija – optužuju korisnike za navodne zločine i zahtevaju uplatu da bi im otključali računar“, dodao je Franko. „Kada je blokator detektovao tu prevaru, ona još nije bila prepoznata ni od strane Defender SmartScreen-a ni servisa poput Google Safe Browsing-a“, rekao je na kraju.