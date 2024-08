Microsoft Edge i Google Chrome dobili bolju podršku za SVG slike

Iako su Microsoft Edge i Google Chrome konkurentski browseri, izgrađeni su na istoj Chromium kodnoj bazi.

Microsoft kaže da je ovo velika nadogradnja za korisnike

Uprkos tome što su zasnovani na istom projektu, Microsoft redovno dodaje dodatne funkcije u Edge, često na negodovanje mnogih korisnika. Ipak, tehnološka kompanija iz Redmonda sada je razvila mogućnost koja poboljšava produktivnost u svim browserima zasnovanim na Chromiumu, uključujući Edge i Chrome.

Koju funkciju je Microsoft razvio za Edge i Chrome?

Mnogi moraju da koriste ili na kraju koriste slike u Scalable Vector Graphics (SVG) formatu, u zavisnosti od njihove potrebe. Međutim, većina browsera ne pruža dobru podršku za ovaj format, pa korisnici moraju da pribegavaju zaobilaznim rešenjima kao što su korišćenje DevTools-a, korišćenje specijalizovanih parsera koje su izgradili web developeri i korišćenje prilagođenih korisničkih interfejsa, između ostalog.

Međutim, Microsoft je rešio ovaj problem jednom zauvek poboljšanjem Async Clipboard API-ja. Kompanija je ažurirala metode za čitanje i pisanje API-ja kako bi uključila besprekorno kopiranje i lepljenje SVG sadržaja između nativnih i web aplikacija. Microsoft kaže da je ovo velika nadogradnja za korisnike, jer SVG slike su efikasne kada je u pitanju memorijski prostor i ne gube kvalitet tokom operacija promene veličine.

Kakav je trenutni status podrške za SVG u browserima?

Što se tiče implementacije, Microsoft je napravio promene u izvornoj kodnoj bazi u Chromium repozitorijumu, što znači da je sada dostupno i za druge browsere kao što su Chrome i Opera. Kompanija je takođe ažurirala Clipboard API W3C specifikaciju kako bi standardizovala njegovu implementaciju. Funkcija je već dostupna u Edge verziji 124, koja je postala dostupna još u maju. Ako imate bilo kakve povratne informacije o specifikaciji ili njenoj implementaciji, obavezno iznesite svoje mišljenje u posvećenom GitHub repozitorijumu ili navigacijom do Settings and more (…) > Help and feedback > Send feedback direktno u Edge-u.

Izvor: Xda-developers

