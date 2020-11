Microsoft Edge od sada sa ugrađenim kuponima

Microsoft je počeo da dodaje u pregledaču Edge mnoštvo funkcija povezanih sa kupovinom. Čini se da je sve to urađeno zbog crnog petka, koji je ove godine počeo nešto ranije nego pre. Za početak, Microsoft je prilagodio Edge-ov alat za upoređivanje cena, kako bi ga učinio korisnijim.

Prednost nove Edge funkcije kupona

Nećete morati da dodajete predmete u kolekciju pre nego što počnete da upoređujete koliko koštaju kod različitih prodavaca. Umesto toga, Edge će to učiniti proaktivno umesto vas, a sve što treba da uradite je da kliknete na plavu ikonu za kupovinu ugrađenu u URL-u. Jednom kada kliknete, iskačući prozor će vam pokazati koliko košta proizvod kod različitih prodavaca, sa direktnim vezama do njihovih web lokacija. Ako ste već pronašli mesto na kome je ono što želite najpovoljnije, Edge će vam to i javiti.

Ista ikonica će vam omogućiti da iskoristite prednost nove Edge funkcije kupona. Kada posetite novu web lokaciju, pregledač će vas obavestiti ako postoje kuponi pomoću kojih možete uštedeti nešto novca. Kada budete spremni da platite, možete da zatražite da Edge primeni svaki dostupni kupon da vidi koji vam donosi najznačajniji popust.

Izvan Edge-a, Microsoft lansira novi Bing centar za kupovinu. Ovde možete da pregledate nove promocije različitih prodavaca, sortirajući ih po popularnim proizvodima, brendovima, kategorijama i još mnogo toga. Većina funkcionalnost kupovine je već dostupna putem nezavisnih dodataka. Međutim, pomoću izvorne funkcionalnosti možete proći sa manje dodatnih instalacija dodataka.

Izvor: Engadget

