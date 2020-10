Microsoft Edge omogućava pinovanje web stranica na Windows 10 Start meni

Microsoft je objavio novo ažuriranje za Microsoft Edge Canary, a sa njim je stigla i nova funkcija koja korisnicima omogućava da željene web stranice pinuju direktno u taskbar.

Opcija se već ranije pojavila u okviru EdgeHTML varijante, a sada je stigla i na Microsoft Edge Canary 77.0.197.0. Da bi se neka stranica pinovala potrebno je da se klikne na tri tačke pored address bara u pregledaču, te na More tools i konačno na „Pin to taskbar“ opciju. Kada se to učini korisnik dobija opcija da menja naziv stranice, a kako bi se kasnije podsetio zašto ju je sačuvao. Nakon toga će se sve sačuvane stranice pojaviti u okviru App liste, a prikazivaće se kao bilo koja druga aplikacija. Korisnici će moći da ih pinuju i na Start, Open file location, Remove from this list, te da ih, ako to požele, i deinstaliraju.

Nova Edge verzija sa ovom funkcijom dostupna je samo korisnicima na Canary kanalu.

Izvor: MS Power User

