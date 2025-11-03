Microsoft Edge uvodi Copilot režim: AI u samom pretraživaču

Microsoft je predstavio novu funkciju u svom pretraživaču Edge pod nazivom Copilot režim, koji omogućava korisnicima da komuniciraju sa pretraživačem putem glasa, teksta i automatizovanih zadataka. Ovaj korak označava pomak od tradicionalnog pretraživača ka AI-integrisanom radnom prostoru.

Šta donosi Copilot režim

Copilot režim u Edge pretraživaču omogućava korisnicima da koriste glasovne i tekstualne komande za obavljanje zadataka kao što su otkazivanje pretplata na e-mailove, rezervacija restorana ili otvaranje specifičnih sajtova. Takođe, funkcija “Journeys” pamti prethodne sesije korisnika i grupiše povezane stranice u tematske celine, omogućavajući korisnicima da nastave rad tačno tamo gde su stali. Copilot režim takođe omogućava višestepenu automatizaciju zadataka, kao što je organizovanje šetnje ili planiranje događaja, obavljanjem više radnji u sekvenci. Pretraživač može “razmišljati” kroz više otvorenih kartica, povezujući informacije između njih kako bi sažimao sadržaj ili prikazivao uvide, čineći razbacano pretraživanje koherentnijim. Dinamička bočna traka održava Copilot vidljivim dok korisnici pretražuju, omogućavajući im da komuniciraju ili obavljaju zadatke bez potrebe za promenom ekrana.

Privatnost i sigurnost

Microsoft naglašava da je Copilot dizajniran sa jasnim granicama u pogledu privatnosti i sigurnosti. Korisnici odlučuju kada je Copilot aktivan, šta može da pristupi i kako odgovara. Podaci korisnika ostaju privatni, a pretraživač prikazuje jasne vizuelne indikatore kada je Copilot aktivan, sluša ili obavlja zadatak. Sve AI funkcije prate postojeće Microsoftove standarde privatnosti, što znači da podaci o pretraživanju i lične informacije nisu deljeni bez saglasnosti korisnika. Copilot neće koristiti istoriju korisnika bez dozvole, a postavke personalizacije mogu se prilagoditi ili onemogućiti u bilo kojem trenutku. Edge takođe dodaje zaštitu putem lokalnih AI alata. “Scareware Blocker” detektuje i zaustavlja preuzimanje lažnih ekrana prevara na uređaju, dok menadžer lozinki kreira i prati snažne akreditive, obaveštavajući korisnike o potencijalnim povredama u realnom vremenu.

Budućnost Copilot režima

Copilot režim je deo šire strategije Microsofta da učini svoje proizvode intuitivnijim i asistivnijim na svim platformama. Kompanija opisuje ovu viziju kao “usmerenu na ljude”, težići ka tehnologiji koja je korisna, sigurna i duboko lična. Ovaj pristup odražava širi industrijski trend ka inteligentnim pretraživačima koji rade zajedno sa korisnicima. Na primer, Google je integrisao svog asistenta Gemini direktno u Chrome, nazivajući to najvećim unapređenjem u istoriji pretraživača. OpenAI je nedavno lansirao ChatGPT Atlas, samostalni pretraživač izgrađen oko svog chatbota. Perplexity-ov Comet preuzima sličan pristup sa ugrađenim alatima za izvršavanje zadataka i razmišljanje. Edgeovo uvođenje Copilot režima oživljava tu filozofiju, pretvarajući sam pretraživač u aktivni radni prostor, a ne samo pasivan alat. Copilot režim je sada dostupan na Edge-u za Windows i Mac, dok mobilna verzija dolazi uskoro.

Microsoftova posvećenost sigurnom i ljudski orijentisanom dizajnu sada definiše širu AI strategiju kompanije. Kompanija takođe naglašava da je njen AI dizajniran da vodi, a ne da flertuje ili imitira emocije. Ovaj pristup može postaviti standarde za buduće razvojne smernice u industriji veštačke inteligencije.

