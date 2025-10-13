Microsoft Excel, 40 godina…

Prošle nedelje, u prostorijama kompanije Microsoft Srbija, a u organizaciji IT Pro Serbia korisničke grupe, održano je predavanje pod nazivom „Excel XL (40 godina naše omiljene aplikacije za tabelarne proračune)“.

Događaj su organizovali Srđan Stević i Milan Čakarević a predavač je bio Slavko Vujnović, sertifikovani Excel i Power BI konsultant i trener, kao i autor poznatog bloga „Excel kuhinjica“. U uvodnom delu Slavko je dao kratku retrospektivu razvoja Excel-a od 1985. godine do danas, a zatim je demonstrirao neka najvažnija unapređenja koja su se desila u poslednjih 10 godina, kao što su: funkcije za rad sa dinamičkim nizovima, dinamičke liste i grafikoni, funkcije LAMBDA, GROUPBY i PIVOTBY, CheckBox, Focus Cell, ilustracije, funkcija IMAGE i podrška za SVG slike…

U nastavku ukratko je bilo reči i o Power Query-ju, Power Pivot-u i DAX-u. Veče je proteklo u dinamičnoj atmosferi, a prisutni „Exceloljupci“ su otišli kući ponevši sa sobom puno pozitivnih utisaka i novih saznanja.