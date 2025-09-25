Microsoft Flight Simulator 2024 stiže na PS5

Microsoft donosi još jednu od svojih ekskluzivnih igara na PlayStation. Tokom poslednjeg Sony State of Play događaja, kompanija je najavila da će Microsoft Flight Simulator 2024 stići na PS5 već 8. decembra 2025.

Na osnovu trejlera prikazanog na Sony događaju, PS5 verzija Microsoft Flight Simulator 2024 zadržava isti grafički kvalitet i ogromne putničke avione iz originala, a uz to ima podršku za PS VR 2 hedset, čime iskustvo u pilotskoj kabini postaje još realnije. Pored vernog simuliranja pravih aviona, Flight Simulator koristi i stvarne geografske i meteorološke podatke za svoje mape, pa let može da bude jednako miran ili izazovan kao i u realnom životu.

Microsoft Flight Simulator 2024 se pridružuje sve većoj kolekciji bivših Xbox i PC naslova koje Microsoft donosi na Sony konzolu. Kompanija je počela sa igrama poput Sea of Thieves i Pentiment, a sada i veći naslovi poput Indiana Jones and the Great Circle takođe stižu na PS5.

U pitanju je deo strategije popularizovanja Game Pass i striminga igara, ali sve koristi i Sony-ju. Na primer, Helldivers 2 je u početku bio PS5 ekskluziva, a kada je došao na Xbox, gotovo odmah je postao jedna od najprodavanijih igara na toj platformi.

Microsoft Flight Simulator 2024 od početka upoređuju sa meditacijom. Glavni meni je podeljen na Flight Training, Activities, News, Live Events i World Map, od kojih je, kako mnogi tvrde, najbolji poslednji mod koji prikazuje mapu sveta. Svaki od ponuđenih modela aviona leti drugačije, pa je potrebno strpljenje dok se ne savladaju tehnike upravljanja. Nakon toga je sve opuštanje, što u današnje vreme uopšte nije loše.