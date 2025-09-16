Microsoft, Google i AWS podržali DocumentDB pod okriljem Linux Foundation

Veliki cloud provajderi retko se ujedinjuju, ali projekat DocumentDB, koji je započeo Microsoft a sada prelazi pod okrilje Linux Foundation, privukao je podršku i Google-a i AWS-a.

Retko jedinstvo velikih cloud provajdera oko nove open-source baze

DocumentDB kombinuje PostgreSQL sa dokumentno orijentisanim skladištem podataka putem ekstenzija, čime spaja snagu relacijonih sistema i fleksibilnost NoSQL rešenja. Projekat je otvoren pod MIT licencom, što omogućava širu zajedničku izgradnju i razvoj.

„Cilj nam je bio jednostavan – da developerima damo otvorenu dokumentnu bazu sa fleksibilnošću NoSQL-a i pouzdanošću Postgresa“, izjavio je Kiril Gavriljuk, potpredsednik Microsofta.

AWS i Google takođe su naglasili da pridruživanje Linux Foundation-u osigurava otvoreno upravljanje i transparentnost. Ipak, kritičari upozoravaju da podrška velikih igrača često znači i oblikovanje projekta prema njihovim interesima, dok manjim doprinosiocima ostaje manje uticaja.

Pokretanje DocumentDB-a posmatra se i kao odgovor na restriktivne licence koje je uveo MongoDB, koji i dalje dominira tržištem. Linux Foundation veruje da DocumentDB može postati otvoreni standard za dokumentne baze, iako ostaje pitanje da li će zajednica uspeti da ga održi izvan senke najvećih provajdera.

Izvor: Techradar