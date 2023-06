Microsoft gradi kvantne superkompjutere koji rešavaju uticajne probleme

Da bi napravio kvantni superkompjuter, Microsoft je rekao da će on „slediti sličan put kao što su to činili klasični superkompjuteri u 20. veku.

Microsoft je postigao prvu prekretnicu ka kvantnom superkompjuteru

Microsoft je najavio svoju mapu puta za izgradnju sopstvenog kvantnog superkompjutera koji može da reši uticajne probleme koje čak ni najmoćniji superkompjuteri ne mogu. Da bi napravio kvantni superkompjuter, Microsoft je rekao da će on „slediti sličan put kao što su to činili klasični superkompjuteri u 20. veku. Od vakuumskih cevi do tranzistora, do integrisanih kola, napredak u osnovnoj tehnologiji će omogućiti obim i uticaj”.

Prema kompaniji, kvantni hardver će spadati u jednu od tri kategorije nivoa implementacije kvantnog računarstva, koji uključuju nivo 1 — temeljni (Noisy Intermediate Scale Quantum); Nivo 2 — Otporan (pouzdani logički kubiti); i Nivo 3 — Skala (kvantni superkompjuteri).

Trenutno, Microsoft je postigao prvu prekretnicu ka kvantnom superkompjuteru.

„Sada možemo da kreiramo i kontrolišemo Majorana kvazičestice. Sa ovim dostignućem, na dobrom smo putu da osmislimo novi hardverski zaštićen kubit. Uz to, onda možemo da konstruišemo pouzdane logičke kubite da bismo dostigli nivo otpornosti, a zatim napredovali da bismo dostigli razmere“, rekao je Džejson Zander, izvršni potpredsednik za strateške misije i tehnologije u Microsoft-u u blog postu.

Štaviše, tehnološki gigant je rekao da će kvantni superkompjuter moći da reši probleme koji su nerešivi na klasičnom računaru i u obimu da reši najsloženije probleme sa kojima se suočava naš svet. Da biste to uradili, on mora biti i efikasan i pouzdan.

Pored toga, Microsoft je najavio Azure Quantum Elements, koji kombinuje računarstvo visokih performansi, veštačku inteligenciju i kvantnu tehnologiju za ubrzanje naučnih otkrića, kao i Copilot za Azure Quantum, model veštačke inteligencije koji može pomoći naučnicima (i studentima) u stvaranju kvantnih simulacije i proračuni.

Izvor: Techlusive

Podelite s prijateljima

Tweet