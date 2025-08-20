Microsoft i tamni režim u Windows 11

Microsoft je prvi put predstavio opciju tamnog režima u operativnom sistemu Windows 10 2016. godine, ali je i dalje bilo dosta oblasti operativnog sistema koje su izgledale kao mešavina svetlih i tamnih režima. Skoro deceniju kasnije, najnovija pregledna verzija sistema Windows 11 sada uključuje još više zatamnjenih elemenata korisničkog interfejsa.

Posmatrač sistema Windows, Phantomofearth, primetio je ažurirane dijaloge za operacije datotekama sa tamnom temom. Ako kopirate datoteke ili ih brišete, ovi dijalozi će konačno imati tamni režim umesto svetlosne teme. Međutim, očigledno je da je u pitanju rad u toku, jer dugmad na ovim prozorima i dalje imaju svetla dugmad umesto tamnih.

Microsoft nije zvanično najavio nikakva poboljšanja tamnog režima u operativnom sistemu Windows 11, ali ove male promene bi mogle ukazivati na to da širi remont dolazi na vreme za ažuriranje 25H2 kasnije ove godine. Kontrolna tabla, prozor „Pokreni“ i korisnički interfejs svojstava datoteka su i dalje zaglavljeni u svetlom režimu, pa se nadamo da će Microsoft nakon skoro 10 godina pronaći vremena da se pozabavi i ovim problemima.

Ipak, ne gajim mnogo nade. Microsoftu je trebalo nekoliko godina da čak i doda tamni režim u File Explorer u Windows 10, nakon što je operativni sistem isporučen sa mešavinom svetlih i tamnih režima. Apple već dugo ima konzistentan tamni režim u macOS-u, otkako je isporučen sa macOS Mojave-om 2018. godine. Novi redizajn Liquid Glass-a je čak na putu kasnije ove godine, sa većim fokusom na providnost.

Izvor: TheVerge