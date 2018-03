Microsoft Imagine Cup: globalno takmičenje kao podrška inovacijama

Kompanija Microsoft po 16 put organizuje Imagine Cup, globalno takmičenje koje omogućava budućoj generaciji studenata računarstva da se udruže i koriste svoju kreativnost, strast i poznavanje tehnologija, kako bi kreirali aplikacije koje oblikuju svet koji nas okružuje. Microsoft Imagine povezuje studente sa tehnologijama, resursima i iskustvima koja su im potrebna da svoje veštine usavrše ne samo za potrebe sadašnjeg tržišta, već i da oni sami budu ti koji će definisati poslove i potrebe budućnosti.

Svi zainteresovani studenti IT smerova iz Srbije mogu da se prijave za učešće, a pored šanse da osvoje vredne nagrade, učesnici dobijaju priliku da tokom procesa takmičenja steknu vredna znanja i veštine, ali i neponovljivu šansu da na globalnoj sceni predstave svoje inovativne ideje i projekte. Srpski timovi su do sada ostvarili značajne uspehe na ovom takmičenju: nekoliko godina su se plasirali u svetsko finale, a bili su i globalni vicešampioni 2010. godine. Imagine Cup takmičenje ima nekoliko faza:

1. Prijave timova i projekata – do 1. maja 2018. godine

2. Odluka o regionalnim timovima koji idu na svetsko finale – 1. jun 2018. godine

3. Svetsko finale u Sijetlu – jul 2018. godine

Za ovo takmičenje srpski studenti se mogu prijaviti putem linka https://imagine.microsoft.com/en-us, i to do 1. maja 2018. godine, a više detalja i potrebnih informacija mogu saznati na https://imagine.microsoft.com/en-us/Country/RS. Kroz proces takmičenja studenti će imati i konkretnu pomoć zahvaljujući Imagine Cup Academy programu, na čijim će webinarima moći da saznaju mnoge korisne preporuke vezane za razvoj svojih ideja i projekata. Prvi webinar održava se već 27. marta, na temu Put od studentske ideje do startapa.

