Microsoft isključuje usluge u oblaku Izraelu

Microsoft je prestala da pruža određene usluge odeljenju izraelskom Ministarstvu odbrane. Kompanija nije navela tačno koje usluge je prestala da pruža.

Odluka je doneta nakon što je softverska kompanija istražila izveštaj lista „Gardijan“ u kojem se navodi da je Jedinica 8200 Izrealeskih odbrambenih snaga izgradila sistem za praćenje telefonskih poziva Palestinaca.

Microsoft je objavio da je pronašao dokaze o relevantnosti iskaza Gardijana. Nakon ritiska zaposlenih koji su protestvovali zbog korišćenja softvera kompanije kao dela invazije na Gazu i novih činjenica, Microsoft je doneo odluku.

Kompanija se povlači nedelju dana nakon što je komisija UN saopštila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima svojom invazijom na Gazu.

Naivno je verovati da Microsoft nije znao za šta se koristi njihov softver a nismo baš sasvim sigurni ni koje tu usluge neće Izrealu biti realno dostupne. Više se čini da Microsoft pere ruke od Izraela.

