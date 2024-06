Microsoft izdaje novo upozorenje za 70% svih korisnika Windows-a

Veliki izazov Microsoft-u je da nagovore korisnike da pređu sa Windows 10 na Windows 11.

Biće mnogo onih koji nemaju potrebni hardver za promenu

Korisnici znaju šta vole, a zastrašujuće velikih 70% korisnika Windows-a još nije prešlo sa operativnog sistema koji je prvi put viđen pre skoro deceniju i koji je došao do kraja svog veka trajanja.

Kako navodi XDA Developers, “Microsoft ima veliki problem sa migracijom sa Windows 10. Trenutno većina korisnika Windows-a koristi Windows 10… Razlog zašto korisnici Windows 10 ne nadograđuju je taj što već znaju šta Windows 11 može da ponudi i odlučili su da ga ne koriste. Kao takvo, pokazivanje procesa nadogradnje ili prolazak kroz listu poređenja neće rešiti problem.”

Ako ste jedan od onih koji još uvek odolevaju, možete očekivati stalna upozorenja između sada i tada. Kao što je primećeno od strane Windows Latest, “Microsoft sada uvodi dva iskačuća banera preko celog ekrana koja podsećaju sve, uključujući one sa podržanim i nepodržanim računarima, da nadograde na Windows 11.” Ova kampanja je dizajnirana da dopre do dve grupe korisnika. Prva, sa računarima koji su sposobni za prelazak, i druga sa onima koji nisu. Windows Latest je primetio da “baner na nepodržanom računaru upozorava da računar neće primati ažuriranja i nije podoban za nadogradnju,” dok “ako imate podržani računar, bićete zamoljeni da nadogradite na Windows 11 zakazivanjem ažuriranja.” Upozorenje Microsoft-a je jasno. “Vreme je da nadogradite vaš računar pre kraja podrške. Kraj podrške za Windows dolazi 14. oktobra 2025. To znači da vaš desktop neće primati tehničku podršku ili sigurnosna ažuriranja nakon tog datuma.” Ovo je teška situacija. Dok će postojati uobičajena inertnost i mase korisnika koji čekaju na prelazak, jer preferiraju stariju platformu, biće mnogo, mnogo više onih koji nemaju potrebni hardver za promenu. I to je problem za Microsoft, te korisnike i sve sisteme i platforme koje koriste. I dok je ovo pogodnost za proizvođače računara, mogućnost da toliko računara postane beskorisno u isto vreme ima druge probleme. Kako je Canalys naveo, “kraj podrške za Windows 10 bi mogao pretvoriti 240 miliona računara u elektronski otpad… Microsoftov Windows 11 će pomoći podržavanju tržišta računara koje se bori dok se kupci pripremaju za novi ciklus osvežavanja – ali prekid podrške za Windows 10 bi mogao sprečiti stotine miliona uređaja da dobiju drugi život, ostavljajući mnoge da završe na deponijama.”

Brzi pregled naslova iz poslednja 24 sata mogao bi sugerisati da bi moglo doći do omekšavanja stava Microsoft-a prema Windows 10, sa vestima da ponovo otvara beta kanal za razvojne programere za Windows 10, što otvara mogućnost za nove funkcije “kako bi doneli nove funkcije i poboljšanja za Windows 10 po potrebi.”

“Zvono zvoni za kraj Windows 10,” izvestio je PCWorld. “Ali sa stotinama miliona korisnika koji još uvek koriste stariju verziju (i mnogi odbijaju da nadograde), izgleda da Microsoft ima još nekoliko poboljšanja da napravi. Nova beta verzija je upravo puštena za Windows Insiders.”

Nažalost za korisnike čija nada je možda porasla, Microsoft je potvrdio da “datum kraja podrške za Windows 10 od 14. oktobra 2025. ostaje nepromenjen. Priključivanje Beta kanalu na vašem Windows 10 računaru ne menja to.” Činjenica da je ovaj kanal otvoren odražava tvrdoglavu popularnost starog operativnog sistema, i verovatno je predznak poslednje minute konfuzije i panike godinu dana od sada kada taj datum kraja veka trajanja stigne za stotine miliona korisnika. Ovo je samo za insajdere, a Microsoft takođe upozorava da “funkcije i iskustva uključena u verzije Windows 10 koje puštamo u Beta kanal možda nikada neće biti objavljene dok isprobavamo različite koncepte i dobijamo povratne informacije. Funkcije se mogu menjati tokom vremena, biti uklonjene ili zamenjene i nikada neće biti objavljene van Windows Insiders.” Ali, ohrabrujuće je možda da “neke od tih funkcija i iskustava mogu se pojaviti u ažuriranjima za Windows 10 za sve kada budu spremne.”

Postoji daljnje upozorenje za one koji žele da se igraju u ovom novom peskovniku—ne dozvolite da vam to zbuni put nadogradnje na Windows 10. Microsoft upozorava “nećemo automatski nadograditi vaš sistem na Windows 11 kada se pridružite Beta kanalu. Nadogradnja na Windows 11 će biti dostupna kao opcija, gde možete izabrati da nadogradite kada budete spremni.” Međutim, ako pređete na Canary ili Dev kanale, vaš računar će biti nadograđen, i imaćete samo “mali prozor da se vratite na Windows 10.”

Za one koji još nisu uhvatili korak sa Windows Recall, biće vam oprošteno ako na prvi pogled mislite da ovo ne može biti ozbiljno ažuriranje. Ideja je vrlo jednostavna. Beskrajni tok snimaka ekrana svega što radite na računaru, beleženih i čuvanih na vašem hard disku. Uzmite trenutak da zamislite posledice ako bi napadač došao do takve riznice vaših ličnih, osetljivih informacija, da ne spominjemo vašeg supružnika ili dece. Reakcija na privatnost nije iznenađujuća, a Windows Central opisuje celu aferu kao “PR katastrofu—Microsoft je izgubio poverenje korisnika, i Windows Recall je slamka koja je prelila čašu.” Najbolju procenu rizika Recall-a daje Kevin Beaumont u blog postu. Ako postoji bilo koji korisnik Windows-a koji misli da bi ovo mogla biti dobra i korisna dopuna vašem računaru, preporučujemo da prvo pročitate taj post. Da, Recall deluje kao užasna ideja, ali je takođe loše implementirana sa osnovnim sigurnosnim rupama, teškim korisničkim isključenjem i očiglednim nerazumevanjem rizika nešifrovanih podataka na endpoint-u koji može biti kompromitovan ili ima više korisnika. Kao što Beaumont kaže, “idite kod svojih roditelja, svojih baka i deka itd., i pogledajte njihov Windows računar, pogledajte instalirani softver u protekloj godini, i pokušajte da koristite uređaj. Pokrenite neke antivirusne skenove. Nema šanse da ova implementacija ne završi u suzama—postoji razlog zašto postoji industrija sigurnosti vredna trilion dolara, i da se većina problema vrti oko malvera i krajnjih tačaka.”

“Microsoft je potpuno svestan da koncept Windows Recall zvuči jezivo,” komentariše Windows Central. “Znam da je kompanija provela mnogo vremena interno razmišljajući kako da komunicira ovu funkciju svetu, ali se ispostavilo da ne postoji dobar način da se nešto ovakvo saopšti kada vam korisnici ne veruju… Korisnici opisuju ovu funkciju kao doslovni spyware ili malware, i masa ljudi izjavljuje da će se ponosno prebaciti na Linux ili Mac… Microsoft jednostavno ne uživa isti benefit sumnje kao drugi tehnološki giganti poput Apple-a.”

I sada je industrija sigurnosti na misiji da dokaže koliko će ovo ažuriranje biti rizično, i već je u dobrom startu. “Barem jedan white-hat haker je već stvorio alat koji može izvući osetljive podatke iz Recall-a,” izveštava CNET. “Zove se, naravno, TotalRecall i sada je dostupan na Github-u.” Recall dolazi samo na Copilot+ računare, tako da danas nemate problem. Ali ako čitate ovaj članak, onda ste možda korisnik Windows 10 koji razmatra nadogradnju. I prelazak na Copilot+ može biti očigledan sledeći korak. Microsoft uverava da “smo izgradili privatnost i sigurnost u Recall-ov dizajn od samog početka. Sa Copilot+ računarima, dobijate moćni AI koji radi lokalno na vašem uređaju. Nisu potrebne ili korišćene internet ili cloud veze za čuvanje i analizu snimaka ekrana. Vaši snimci ekrana se ne šalju Microsoft-u. Recall AI obrada se odvija lokalno, a vaši snimci ekrana su sigurno čuvani samo na vašem lokalnom uređaju.” Izgleda da se industrija sigurnosti snažno ne slaže. Što se tiče Windows 10, koji i dalje ostaje veći problem s obzirom na ogroman broj korisnika koji su pogođeni, jedini izlaz iz roka za nadogradnju 2025.—i vremenski je ograničen—biće kupovina proširenih sigurnosnih ažuriranja od Microsoft-a, ali to neće biti jeftino. Kako izveštava The Verge, “za preduzeća, prva godina je cena 61$. Zatim se udvostručuje na 122$ za drugu godinu i ponovo se udvostručuje u trećoj godini na 244$. Ako uđete u ESU program u drugoj godini, moraćete da platite i za prvu godinu jer su ESU kumulativni.” Cena za potrošače će biti drugačija.

Bilo da je reč o plaćanju ESU naknade ili prelasku na noviju verziju, zaista morate održavati sigurnosna ažuriranja za vaš sistem—koliko god da je neka opcija bolna.

Izvor: Forbes

