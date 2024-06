Microsoft je zaboravio da ukloni File Explorer iz Windowsa 10 u Windowsu 11 – evo kako da ga pronađete

Jedan posebno radoznao korisnik Reddita otkrio je trik koji vam omogućava da koristite File Explorer iz Windowsa 10 u Windowsu 11, bez potrebe da menjate Windows Registry.

Koristite File Explorer iz Windowsa 10 u Windowsu 11 uz jednostavan trik

File Explorer i ukupni korisnički interfejs (UI) Windowsa 10 su neki od glavnih razloga zbog kojih mnogi preferiraju stariji operativni sistem, pa će ovo otkriće biti smatrano velikim uspehom u određenim aspektima. Uglavnom zato što drugi načini za postizanje istog rezultata zahtevaju menjanje Windows Registry-ja, što zahteva određeno razumevanje i pažnju (ili korišćenje alata treće strane, od kojih većina nije besplatna).

Sada, zahvaljujući Reddit korisniku The_Blank_Spot, možete postići isti rezultat mnogo lakše.

Da biste pokrenuli File Explorer iz Windowsa 10 u Windowsu 11, pratite ove korake:

Upišite ‘Control Panel’ u polje za pretragu na taskbaru Windowsa 11 i otvorite panel.

Kliknite na ‘System and Security.’

Kliknite na ‘Windows Tools.’

Ovo bi trebalo da otvori folder ‘Windows Tools,’ ali evo trika: otvara se u klasičnom interfejsu File Explorera iz Windowsa 10. Odavde možete navigirati do različitih lokacija fajlova ili sistemskih diskova, a oni koji su probali, uključujući nas, primetili su da se interfejs neće promeniti dok je taj prozor otvoren.

Drugim rečima, imaćete File Explorer iz Windowsa 10 sve vreme dok radite sa ovim prozorom, dok ga ne zatvorite.

Jednostavno rešenje bez očiglednih nedostataka

Ovo rešenje izgleda ne uzrokuje nikakve probleme sa vašim operativnim sistemom i takođe ne zamenjuje trenutni UI Windowsa 11. Možete koristiti ostatak Windowsa 11 kao i obično, i možete čak koristiti oba File Explorera istovremeno (ako otvorite bilo koji folder u Windowsu 11 kao i obično).

Korišćenje UI-a iz Windowsa 10 ovde takođe znači da dobijate pristup funkciji koja je uklonjena u Windowsu 11 – iako se vraća u testiranju – a to je ‘drag and drop’ u adresnoj traci File Explorera. Ovo vam omogućava da odaberete fajl ili folder koji je trenutno otvoren na nekoj lokaciji u File Exploreru, a zatim ga prevučete na drugu lokaciju navedenu u adresnoj traci kako biste ga tamo premestili.

Komentator u threadu u vezi sa otkrićem korisnika The_Blank_Spot, RockFox, je istakao da jednom kada ste u ‘System and Security’ unutar ‘Control Panel,’ možete desnim klikom na ‘Windows Tools’ koristiti opciju ‘Create shortcut.’ Zatim možete desnim klikom na ovu prečicu odabrati ‘Pin to Start’ ili ‘Pin to Taskbar’ kako biste je postavili na zgodno mesto u interfejsu Windowsa 11 i preimenovali je kako želite.

Međutim, pošto ovo izgleda kao greška koju Microsoft još nije primetio, verovatno će kompanija zatvoriti ovu rupu kada sledeće veliko ažuriranje Windowsa 11, 24H2, bude objavljeno kasnije tokom 2024. godine.

Izvor: Techradar

