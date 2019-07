Microsoft: Još jedno upozorenje na novi Windows 10 update

Upozorenja na novo Windows 10 ažuriranje već je postalo Microsoft rutina, budući da ih se poslednjih nedelja pojavilo nekoliko. Kompanija je 21. jula upozorila na još jedan problem koji utiče na sudbine nekoliko stotina miliona korisnika.

Radi se o tome da je Microsoft potvrdio da se korisnicima koji još uvek imaju prethodnu 1803 verziju Windows-a 10 sada nameće nova i problematična verzija 1903 koju verovatno pokušavaju da izbegnu. Nije poznato na koji će tačno broj korisnika ovaj potez uticati, ali se nakon analize Microsoft podataka iz prethodnih perioda pretpostavlja da se radi o više od 400 miliona. Ovaj korak je usledio zbog toga što verzija 1803 od 12. novembra više neće dobijati podršku, pa je kompanija bila prinuđena da ažuriranje isporuči i onim korisnicima koji su ga sve do sada odlagali.

Verzija 1903 se u poslednje vreme pokazala kao prilično problematična, pa je skoro sigurno da će je veliki broj korisnika izbegavati dok god je to moguće, to jest dok njihovi računari ne budu ažurirani „na silu“. Prethodna ažuriranja su omogućila da se novi update odloži u periodu do 35 dana, ali kompanija upozorava da je neophodno da uređaji dobijaju ažuriranja svakog meseca kako bi održali zadovoljavajući nivo funkcionalnosti i bezbednosti. Eksperti se slažu sa takvim stavom, ali ističu da je neophodno da Microsoft u budućnosti izdaje pouzdanija ažuriranja kako bi o funkcionalnosti uopšte moglo da se raspravlja.

Izvor: Forbes

