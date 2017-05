Microsoft kaže da USB-C nije još “za narod”

Nedavno predstavljeni Surface Laptop sa Windows 10 S operativnim sistemom za 999 dolara istog sekunda je privukao ogromnu pažnju. Nova trinaestica je prelepa uzdanica kompanije iz Redmonda koja je po mnogo čemu specifična.

Prvo, ako zanemarimo hardver, koji na Surface prenosnicima nikada nije bio slab, Microsoft je iskoristio mekani materijal poznat kao alcantara za okvir tastature. Alcantara se koristi za slušalice, ali i za sedišta u automobilima visoke klase, pre svega zbog svoje cene. Izuzetno je prijatan na dodir i otporan, ali je pitanje koliko će se pokazati praktičnim za laptop. Tastatura je obložena ovim materijalom sa obe strane, a samo tasteri, touchpad i konektori nisu mekani.

Pored alcantara materijala, Microsoft Surface Laptop nema USB-C port. Objašnjenje koje je dao Surface inženjer, Pete Kyriacou je da on može da “zbuni” korisnike. Umesto da koriste razne USB-C adaptere i USB hub-ove (čvorišta), bolje da koriste naše provereno rešenje (Surface Connect port) preko kojeg dobijaju više portova: četiri USB, gigabitni LAN, napajanje i dva displeja (za samo 200 dolara!). Praktično njihovo objašnjenje pomalo podseća na Apple filozofiju: “Bolje da vi kupite naše provereno (skupo) rešenje, nego tamo neko koje mi nismo sertifikovali (niko nam nije platio da to uradimo), pa da nešto pokvarite i da vam posle mi budemo krivi“. Gospodin Kyriacou kaže da su USB-C kablovi slični, ali da neki podržavaju jačinu struje od 3 A, neki od 5 A, neki Thunderbolt, a neki ne, što može da zbuni korisnike. Možda se neko od njih seti da napuni laptop preko USB-C koji nema dovoljnu jačinu struje, pa to izazove problem. Kako bi to predupredio, Microsoft je odlučio da korisnike uskrati za USB-C, za svaki slučaj. Ne zaboravite da novi Surface ima samo jedan USB port! Izvor: The Verge