Microsoft kupuje još 100 MW solarne energije
Microsoft kupuje 100 megavata solarnih kapaciteta ovog puta iz Japana.
Microsoft kupuje 100 megavata solarne energije od japanskog proizvođača Shizen Energy, što je najnoviji u nizu ugovora o obnovljivoj energiji potrebnoj za računarske potrebe tehnološke kompanije.
Zajednička saradnja odvijaće se na četiri različita solarna projekta: jedan je u funkciji a tri su u izgradnji. Zajednička saradnja je planirana za narednih 20 godina.
Microsoft sa sedištem u Sijetlu već upravlja nad dva centra podataka u Japanu. Trenutni planovi ukazuju da Microsoft želi da proširi svoje kapacitete.
Solarna energija je poslednjih godina postala omiljeni izvor energije za tehnološke kompanije i operatere centra podataka jer je brza i jeftina za izgradnju.
Tokom poslednjih meseci Microsoft je ubrzano kupovao veliku količnu solarne energije. Samo od početka godine je ugovorila više od 1 gigavata solarnog kapaciteta.
Izvor: techcrunch.com