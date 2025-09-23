Microsoft menja način rada Xbox-a na Windows 11

Microsoft je počeo da testira promenu u načinu rada Xbox kontrolera na Windows 11. Promena će omogućiti Xbox kontrolerima da lako pristupe prikazu zadataka na Windows 11 kako bi se prebacivali između aplikacija i igara pomoću dugmeta Xbox.

„Nova promena koju uvodimo je da kada dugo pritisnete dugme Xbox, otvoriće se prikaz zadataka“, objašnjava Microsoftov Windows Insider tim. „Pritiskom i držanjem dugmeta Xbox nastavlja se isključivanje kontrolera igre.“

Promena će uskladiti Xbox kontrolere sa radom koji Microsoft radi za ručne računare za igre sa Windows 11. Predstojeći Xbox Ally uređaji će imati dugme Xbox, koje otvara prekidač zadataka prilagođen ručnim uređajima dugim pritiskom. Microsoft je podesio prekidač zadataka na ručnim uređajima tako da ima nove animacije, i nije jasno da li će isti interfejs biti dostupan na svim Windows 11 računarima za igre.

Već možete da koristite jedan pritisak na dugme Xbox na ručnim uređajima ili kontrolerima da biste otvorili traku za igru u Windows 11 i pristupili vidžetima, igrama i informacijama o performansama. Microsoft je počeo da testira ovu promenu sa Windows Insider-ima u Dev kanalu, tako da bi trebalo da budu dostupni svim korisnicima Windows 11 u narednim mesecima.

Izvor: TheVerrge