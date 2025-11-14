Microsoft mora da zaustavi postupno ukidanje Control Panel-a

Mnogi dugogodišnji korisnici operativnih sistema Windows 11 i Windows 10 već su navikli na jednostavnost i pouzdanost Control Panel – alata koji je decenijama bio srž sistema. Međutim, u poslednjih nekoliko izdanja Microsoft sve više funkcionalnosti prebacuje u modernu aplikaciju Settings, čime stariji korisnici gube pristup rutinskim zadacima koje su godinama obavljali brzo i efikasno.

Luping rudiment u modernom ruhu

U vreme kada sistemi zahtevaju brzinu i intuitivnost, migacijom funkcija iz Control Panel-a u Settings dolazi do povećane složenosti za profesionalce i entuzijaste. Umesto da imaju jedan alat s kojim su upoznati, sada moraju da navigiraju kroz različite sekcije aplikacije Settings ili da koriste „control.exe“ prečicu. Microsoft u dokumentima navodi da se Control Panel nalazi „u procesu migracije“, ali ne precizira konkretan vremenski okvir ni punu platformu funkcionalnosti dostupnih u Settings-u. Za mnoge korisnike to znači da su navike i produktivnost dovedene u pitanje jer platforma i dalje nije u potpunosti zamenila stari alat.

Zašto je to problem?

• Control Panel i dalje nudi jedinstvene CRT-aplete koje nisu potpuno integrisane u Settings.

• Skripte za automatizaciju, korporativna rešenja i hardverski OEM softver oslanjaju se na komponente koje se selektovano brišu ili premeštaju bez jasne zamene.

• Professionalske navike, poput brzog pristupa Network and Sharing Center-u ili Programs & Features-u, ugrožene su promenama koje otežavaju ili usporavaju radni tok.

Šta Microsoft može da uradi?

Najbolji pristup bio bi da kompanija ponudi jasan plan migracije funkcija — uz potvrdu da Control Panel neće biti ukinut dok Settings ne dostigne punu funkcionalnost ekvivalenta. Objava takvog plana bi smanjila nesigurnost i pomogla korisnicima da se lakše prilagode.

Trenutno, Control Panel ostaje dostupna opcija za mnoge administrativne i sistemske zadatke, ali je jasno da je u fazi promena. Korisnici, profesionalci i IT administratori imaju razloga da budu oprezni dok Microsoft diktira tempo migracije.

Izvor: Xda-developers