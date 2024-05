Microsoft može blokirati personalizaciju Edge-a ako Windows nije aktiviran

Microsoft je pomalo tvrdoglav kada je reč o aktivaciji Windows-a.

Microsoft će možda početi da vam dosađuje banner obaveštenjem

Trenutno, ako instalirate Windows bez proizvodnog ključa, bićete suočeni sa vodenim žigom u uglu ekrana i takođe ćete imati neka ograničenja prilikom prilagođavanja operativnog sistema.

S druge strane, vaš računar će nastaviti da radi normalno u većini slučajeva, pa je argumentovano da kompanija postavi neka ograničenja za korisnike koji ne aktiviraju Windows korišćenjem proizvodnih ključeva. Sada, čini se da Redmond tehnološka firma želi da ode korak dalje u ovoj oblasti.

Microsoft je počeo da testira nekoliko novih oznaka u najnovijim verzijama Edge-a, a to su:

msEdgeActivatedStateCheckAndUpdate

msEdgeNonActivatedOSTrigger

msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS

Iako ove oznake nisu prisutne u verzijama Edge-a svih korisnika, ovaj izvor je aktivirao msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS flag. Kada je ovaj flag omogućen, na stranici Edge podešavanja pojavljuje se banner obaveštenje sa tekstom “We notice your Windows is not activated, some customization has been limited”. Za sada, samo jedna funkcija prilagođavanja izgleda da je ograničena, a to je mogućnost konfigurisanja stranice za pokretanje u Edge-u. Međutim, prirodno je pretpostaviti da bi Microsoft mogao da nadogradi ovu implementaciju dalje.

Dakle, kada ćete dobiti ovu “funkciju”?

Važno je napomenuti da Microsoft trenutno eksperimentiše sa ovom mogućnošću, i nije potvrdio da će ova oznaka biti integrisana u stabilnu verziju Edge-a. Ako se to desi, promena će verovatno iziritirati neke korisnike Edge-a, što verovatno nije ishod koji Microsoft želi, imajući u vidu da se browser već suočava sa jakom konkurencijom. Biće važno za Microsoft da izmeri uticaj takve modifikacije, i biće interesantno videti kako će njegovi korisnici reagovati kada (ili ako) ova konfiguracija ugleda svetlost dana.

