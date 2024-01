Microsoft najavio gašenje Windows Mixed Reality projekta

U prethodnoj deceniji, virtuelna realnost je najavljivana kao „the next big thing“. Mnoge kompanije su ušle na ovo tržište, ali se pokazalo da njihova očekivanja nisu ispunjena. VR je danas potpuno marginalizovan i kompanije ne žele više da troše svoje resurse na to. To je i razlog zašto je Microsoft, bez mnogo pompe, najavio da će prestati da podržava Windows Mixed Reality. Jedina informacija o tome je objavljena na Microsoft sajtu, u listi Windows opcija koje će biti ugašene. Ova VR funkcionalnost biće uklonjena iz budućih verzija Windows-a, što će Mixed Reality opremu učiniti beskorisnom.

Microsoft je lansirao Mixed Reality 2017. godine, kada je VR tržište još uvek išlo uzlaznom putanjom. Oculus Quest je lansiran tek dve godine kasnije, što je Microsoft-u dalo dovoljno prostora da zauzme značajan deo (malog) VR tržišta.

Paralelno sa Mixed Reality projektom, Microsoft je razvijao i HoloLens, AR sistem za kompanije, čija cena je oko 3.500 dolara. HoloLens projekat (za sada) neće biti ugašen. Pored razvoja i podrške za Mixed Reality opremu, biće ugašena i Mixed Reality Portal aplikacija, kao i Windows Mixed Reality for Steam VR.

Microsoft prilikom razvoja Mixed Reality projekta obezbedio alate i podršku za Windows, ali je proizvodnju hardvera prepustio svojim partnerima, kao što su HP, Acer i Dell. U pitanju su bili uređaji povezani na računar, koji nisu mogli da rade samostalno kao Quest, ali ih je to učinilo jeftinijim. Međutim, niža cena očigledno nije bila dovoljna da Mixed Reality postane dovoljno popularan. Tome nije doprinela ni činjenica da Microsoft (ni partneri) nisu ulagali gotovo ništa u marketing, a očigledno se nisu mnogo trudili ni oko razvoja. Poslednja Mixed Reality varijanta je HP-ov Reverb G2, koji je predstavljen 2020. godine.

Ta činjenica ukazuje da korisnici nisu bili zainteresovani za Mixed Reality. Stoga možemo da sigurnošću da tvrdimo da je broj vlasnika ovog VR sistema najverovatnije prilično mali. A i oni su verovatno već odavno prestali da ga upotrebljavaju (zbog nedostatka sadržaja), pa ovo gašenje neće imati veliki odjek…

