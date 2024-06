Microsoft najavio otpuštanja i restruktuiranje svoje Mixed reality divizije

Microsoft otpušta zaposlene koji rade na mešovitoj realnosti kao deo restrukturiranja te divizije. To, ipak, neće uticati na prodaju HoloLens 2 AR slušalica, koji predstavlja ključni proizvod te divizije. Ministarstvo odbrane SAD-a je glavni kupac HoloLens-a, pa je i to verovatno jedan od razloga zašto one nisu dirane.

Reorganizacija ovog odeljenja je bila očekivana, jer je Microsoft još u decembru prošle godine odlučio da „ukine“ Windows Mixed Reality u Windows-u 11. Još tada je kompanija navela da taj potez neće imati uticaja na razvoj HoloLens-a.

Najavljene promene su deo šireg restruktuiranja koje je dovelo do toga da je kompanija otpustila 1.000 zaposlenih iz više odeljenja. To je nastavak serije otpuštanja – u januaru je otpušteno 2.000 zaposlenih, a tokom prošle godine čak 10.000 zaposlenih. Ono je deo globalnog pomeranja fokusa sa metaverzuma ka veštačkoj inteligenciji. Uostalom i Mark Zuckerberg, najveći zagovornik metaversuma, je fokus Meta-e usmerio na AI, objavljujući da je razvoj veštačke inteligencije trenutno najveća pojedinačna investicija kompanije.

