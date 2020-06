Microsoft neće prodati tehnologiju prepoznavanja lica policiji bez federalne regulative

Microsoft sledi primer Amazona i IBM-a u ograničavanju pristupa tehnologiji prepoznavanja lica u svetlu protesta koji najavljuju policijsku diskriminaciju i nasilje.

Predsednik kompanije Brad Smith najavio je na događaju Washington Post-a da Microsoft neće prodavati sisteme prepoznavanja lica policijskim odeljenjima sve dok se ne uvede federalna uredba „utemeljena na ljudskim pravima“. Ovo je više posvećenost statusu kvo, kada već kompanija trenutno ne obezbeđuje tehnologiju prepoznavanja lica policiji u SAD-u, ali ovo svakako predstavlja čvrst stav za bilo koji potencijalni dogovor.

Takođe će biti „faktora revizije“ kako bi se utvrdila upotreba prepoznavanja lica u drugim oblastima i „zaštitila“ prava i tamo, rekao je Smith. Pristup je u skladu sa Microsoft-ovim stavom iz poslednjih nekoliko godina. Od Kongresa je kompanija tražila da reguliše prepoznavanje lica još u 2018. godini i odbila je barem jedan US law enforcement ugovor za koji se činilo da će kršiti ljudska prava. Kompanija je već smanjila ulaganja u tehnologiju prepoznavanja lica.

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL

— Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020