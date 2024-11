Microsoft nudi korisnicima Windows-a 10 sigurnosna ažuriranja za 30 dolara

Međutim, kompanija zaista želi da korisnici pređu na noviji operativni sistem.

ESU

Windows 10 će dostići kraj podrške 14. oktobra 2025, što je manje od godinu dana od ovog trenutka. To znači da operativni sistem više neće dobijati ključna sigurnosna ažuriranja nakon tog datuma. Međutim, Microsoft je upravo najavio program proširenih sigurnosnih ažuriranja (ESU) za redovne korisnike. To omogućava ljudima da kupe jednogodišnje produženje za 30 dolara.

ESU programi su već dugo dostupni za komercijalne subjekte, ali ovo je prvi koji je namenjen za ličnu upotrebu. Za 30 dolara, korisnici Windows 10 dobiće punu godinu dana sigurnosnih ažuriranja, ispravki grešaka i tehničke podrške. Prijava počinje tek sledeće godine, kada se približimo tom datumu završetka podrške.

Vredno je napomenuti da je ovo samo opcija za jednu godinu. Komercijalni ESU korisnici mogu kupiti podršku do tri godine, što ih vodi sve do 2028. godine. Međutim, komercijalne licence su skuplje i udvostručuju se svake godine do 2028. godine. Lični korisnici dobijaju samo tu jednu godinu, ali cena od 30 dolara je povoljna.

Microsoft nije potpuno bezosećajan

Windows 10 će nastaviti da prima sigurnosne obaveštajne podatke za Defender Antivirus do “najmanje” oktobra 2028.godine. Ipak, kompanija najviše želi da se ljudi odreknu relativno zastarelog Windows 10 i pređu na Windows 11.

“Sa trenutkom završetka podrške za Windows 10 vreme je da sa poverenjem pređete na Windows 11. Razumemo da promena nikada nije laka, ali posvećeni smo tome da tranzicija bude što glatkija. Hvala vam na vašoj strasti i lojalnosti prema Windows-u,” navela je kompanija.

Nekada je Microsoft nazivao Windows 10 “poslednjom verzijom Windows-a.” Ipak došlo je do promene

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet