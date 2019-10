Microsoft objavio Surface Earbuds sa mogućnošću transkripcije vašeg govora

Microsoft poput konkurencije ulazi na tržište bežičnih earbuds slušalica. Sa “lepom” cenom od 249 dolara, Surface Earbuds daju malo drugačije dizajnersko rešenje sa mogućnošću transkripcije svega što govorite.

Imaju osam sati autonomije, a uz dopunjavanje u pakovanju mogu da izdrže i do 24 sata. Zbog svog dizajna, ne blokiraju ceo ušni kanal. Posledica toga je da spoljašnji zvukovi dolaze do vas, i iako se na prvi pogled to čini kao propust iz softverskog giganta navode da je to namerno učinjeno kako bi bile udobnije.

Prva stvar koja vam zapadne za oko je njihov oblik. Okrugle su i upadljive. Njihov spoljašnji, kružni deo, možete koristiti za upravljanje, kontrolu zvuka, promenu aplikacija i drugo. Takođe, uz pomoć ovih kontrola jednostavnim zadržavanjem prsta na slušalici, možete aktivirati Cortanu, virtualnog asistenta. Međutim ovde nije zadržana funkcija da su slušalice u stalnom statusu slušanja kao kod konkurencije. U Microsoftu na to gledaju kao na pozitivnu stvar jer je manja opasnost od ugrožavanja privatnosti.

Najinteresantnija opcija Earbudsa je njihova mogućnost da transkribuje sve što govorite. To se može pokazati posebno korisnim u držanju Microsoft PowerPoint prezentacija, za šta je i namenjeno.

Jedna od najvećih IT kompanija na svetu oslanjaće se na mogućnosti slušalica za produktivnost kako bi opravdala visoku cenu. Sa cenom od 250 dolara, uglavnom su skuplje od konkurencije i nemaju mogućnosti koje polako postaju standard kao što su active noise cancellation i druge. U prodaji će biti do kraja godine.

