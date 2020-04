Microsoft objavio Windows 10 May 2020 update za testere

Microsoft je objavio konačnu verziju svog velikog updatea Windows 10 May 2020. Iako ovaj update neće stići do krajnjih korisnika do sledećeg meseca, on je već dostupan testerima koji žele da ga probaju i testiraju nove funkcije.

Novi update donosi built-in Linux kernel

Microsoft je sa novi updateom pokazao koliko im je stalo da imaju podršku za Linux. Tako sa novim updateom dolazi i built-in Linux kernel, sadržaće Windows podsistem za Linux 2, i sve ovo biće potpuno prilagođeno. Cortana se sada može otključati sa trake zadataka za Windows 10, i uključuje mogućnost izbora između kucanja ili razgovora sa ovim digitalnim asistentom.

Dodate su i brze pretrage, a u njima su uključene vremenska prognoza, vesti, danas u istoriji, kao i novi filmovi. Što se tiče Linuxa, Microsoft je obećao da će sve biti redovno updateovano putem klasičnog Windows Update softvera. Jezgro će biti otvorenog koda, kako bi programeri mogli da kreiraju sopstveni VSL kernel.

Svi zainteresovani da isprobaju nove opcije, mogu se prijaviti za Microsoft program testera, i odmah preuzeti najnovija ažuriranja. Očekuje se da će narednih nedelja nove opcije imati određene bagove, ali će sve biti spremno kada dođe i do zvaničnog ažuriranja kod krajnjih korisnika.

Izvor: The Verge

