Microsoft očekuje ograničenja kapaciteta veštačke inteligencije u ovom kvartalu 

Jedan rukovodilac je upozorio tokom konferencije o zaradi Microsofta da bi se kupci mogli suočiti sa prekidima u uslugama veštačke inteligencije, jer potražnja premašuje sposobnost kompanije da pokrene centre podataka.

Izvršna potpredsednica i finansijska direktorka Microsofta, Ejmi Hud, rekla je tokom konferencije o zaradi za treći kvartal fiskalne 2025. godine da bi se kompanija mogla suočiti sa ograničenjima kapaciteta veštačke inteligencije već u junu.

„Nadali smo se da ćemo biti u ravnoteži do kraja četvrtog kvartala, ali smo videli povećanu potražnju, kao što ste videli tokom kvartala“, rekla je Hud. „Dakle, bićemo malo kratki, malo stegnuti dok završavamo godinu.“

Vreme Hudove izjave je zanimljivo jer je Microsoft navodno otkazao više zakupa centara podataka ove godine.

U februaru je investiciona banka TD Koven objavila dopis da je Microsoft otkazao više zakupa centara podataka koji su bili ekvivalentni „nekoliko stotina megavata“ ili ekvivalentu dva centra podataka. U poslednja dva meseca, bilo je više izveštaja o dodatnim otkazivanjima zakupa centara podataka.

Microsoft kaže da ova dva slučaja nisu nužno povezana. Kompanija je danas ponovila da je i dalje posvećena ulaganju 80 milijardi dolara u centre podataka ove godine — kako je prvobitno planirala početkom ove godine. Polovina te cifre je za centre podataka sa sedištem u SAD.

Hud je takođe dodala da potražnja danas i potražnja sutra nisu ista stvar.

„Samo da podsetim, ovo su odluke sa veoma dugim rokom isporuke; od zemljišta do izgradnje, to može biti, znate, vreme isporuke od pet do sedam godina“, rekla je Hud. „Dakle, stalno smo u balansnoj poziciji dok pratimo krive potražnje.“

Izvršni direktor Microsofta, Satja Nadela, rekao je na vrhu konferencije o zaradi da je kompanija otvorila centre podataka u 10 novih zemalja i na četiri nova kontinenta tokom proteklog kvartala.

