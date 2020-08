Microsoft odložio Halo Infinite

Kompanija Microsoft i 343 Industries doneli su odluku da odlože lansiranje igre Halo Infinite do 2021. godine. 343 Industries kaže da je odlaganje povezano sa trenutnom pandemijom Korona virusa, jer su zaposleni uglavnom počeli da rade od kuće, a samim tim razvoj velikih igara bio je izuzetno otežan.

Odluku doneo Microsoft

Šef studija za Halo Infinite izjavio je da im je bilo teško da donesu odluku da prebace objavljivanje igre za 2021. godinu, ali je to bio jedini način da se obezbedi dovoljno vremena da se igra razvije onako kako je zamišljeno i da igračima pruži najviši nivo iskustva. Priznaju da je epidemija Korona virusa snažno uticala na njihovu odluku, i da je otežala sam proces završetka projekta i rada na igri Halo Infinite.

Bungie, autor igre Destiny 2, takođe je nedavno odložio veliko širenje Destiny 2, i to za 10. novembar, navodeći poteškoće pri razvoju tokom pandemije. Naughty Dog je naveo pandemiju Korona virusa kao razlog kašnjenja The Last Of Us II ranije tokom ove godine. Ipak Microsoft je napredovao, i demo verzija Halo Infinite je predstavljena pre samo par nedelja na njihovom Xbox Game Studios događaju. Na događaju je rečeno da će Microsoft biti u obavezi da sa izlaskom nove konzole Xbox Series X isporuči i novi Halo Infinite, ali to ipak neće biti slučaj.

