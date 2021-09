Microsoft opominje korisnike Windows 11 Insider programa

Korisnici računara koji su se prijavili u Windows Insider program, a imaju računare koje zvanično ne podržava Windows 11, biće uklonjeni iz programa. Windows Insider je program za korisnike koji žele unapred da se upoznaju sa novim operativnim sistemima i oni dobijaju priliku da instaliraju, u ovom slučaju Windows 11 preview verzije. Međutim, ispostavilo se da računari mnogih od tih korisnika ne ispunjavaju minimalne hardverske zahteve, pa je Microsoft rešio da iz obavesti da ima informacije o tome. Za sada će samo obaveštavati korisnike i zamoliti ih da se vrate na Windows 10 OS.

Poruka koja je poslata korisnicima glasi:

Your PC does not meet the minimum hardware requirements for Windows 11. Your device is not eligible to join the Windows Insider Program on Windows 11. Please install Windows 10 to participate in the Windows Insider Program in the Release Preview Channel.