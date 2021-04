Razvojni centar kompanije Microsoft organizuje online događaj „Women know IT“

Razvojni centar kompanije Majkrosoft u Srbiji poziva sve zainteresovane da se prijave na online događaj „Women know IT“, do sada održavanog pod nazivom “Ženske priče u IT-u”, koji je uspešno realizovan u poslednjih 7 godina, sa ciljem osnaživanja žena da započnu i razvijaju svoju karijeru u IT industriji. Svi registrovani učesnici će događaj moći da prate putem Microsoft Teams platforme.

Majkrosoft kroz naziv svog događaja šalje važnu poruku – Women Know IT i poziva sve zainteresovanje učesnike da se prijave. Događaj će se održati online, preko Microsoft Teams platforme, 27. aprila od 15h. Registracije su besplatne i biće otvorene do 27. aprila na sledećem linku.

Do sada je na ovim događajima učestvovalo više od 800 studentkinja, od kojih su neke nastavile svoje karijere upravo u Majkrosoft razvojnom centru, gde su dobile priliku da budu u centru globalnog IT razvoja i kreiraju tehnologije budućnosti. Tokom ovog događaja, imaćete priliku da čujete njihove priče, koje su najbolja preporuka za sve devojke koje žele da razvijaju karijeru u IT industriji.

I prilikom ovogodišnjeg virtuelnog događaja svi učesnici će imati priliku da se upoznaju sa radom inženjerki, ne samo iz Majkrosoft razvojnog centra, već i iz drugih IT kompanija, da dobiju informacije iz najnovijih istraživanja na ovu temu, ali i da čuju nešto više na temu ličnog i profesionalnog razvoja.

Mina Spasić, Senior Program menadžerka u Razvojnom centru kompanije Majkrosoft u Srbiji održaće centralni govor na temu svoje karijere. Među govornicima na događaju će, između ostalih, biti i Mia Popić, koučing psihološkinja i psihoterapeutkinja, koja će govoriti o istraživanju kojim se bavila u okviru svoje doktorske teze na temu žena liderki, kao i Iva Parađanin, novinarka, urednica Elle Active rubrike u Elle magazinu i autorka podkasta Tampon zona, sa pričom o samopouzdanju i koliku ulogu ono igra kod žena u poslovnom svetu. Događaju, koji će se održati na srpskom, sa obezbeđenim prevodom i na engleski, pridružiće se i softverske inženjerke iz kompanija Nordeus, Nutanix i InterVenture, koje će podeliiti svoja iskustva i izazove sa kojima su se susretale u karijeri.

O Razvojnom centru kompanije Majkrosoft u Srbiji

Razvojni centar kompanije Majkrosoft u Srbiji (Microsoft Development Center Serbia – MDCS) prvi je razvojni centar ove kompanije u Jugoistočnoj Evropi. U njemu se razvijaju softveri i aplikacije koje koriste milioni ljudi širom sveta. Otvoren 2005. godine, kao četvrti razvojni centar kompanije Majkrosoft, tim u Srbiji danas čini više od 350 perspektivnih, mladih ljudi, vrhunskih stručnjaka iz oblasti kompjuterskih nauka i primenjene matematike.

Jedan od ciljeva Razvojnog centra kompanije Majkrosoft u Srbiji je da motiviše mlade da se usmere ka znanju i inovacijama, uz nastojanja kontinuiranog približavanja informacionih tehnologija mladima kroz brojne inicijative i programe. Razvojni centar kompanije Majkrosoft u Srbiji u prethodnom periodu sarađivao je i sa različitim obrazovnim institucijama, od Istraživačke stanice Petnica, preko Matematičke gimnazije iz Beograda do Matematičkog fakulteta, Računarskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, i drugih fakulteta u zemlji i regionu.

