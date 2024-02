Microsoft otpušta još radnika u gejming industriji

Razvojni tim Call of Duty igre, Sledgehammer Games, otpustiće 76 radnika.

Activision Blizzard će otpustiti 86 ljudi

Post-akvizicioni otkazi Microsoft-a u Activision Blizzard-u već su privukli pažnju FTC-a. Sada imamo više informacija o tome koji pridruženi studiji će biti pogođeni. Prema izveštajima u kompaniji Toys for Bob, koja je napravila Skylanders, biće otpušteno 86 ljudi, dok će u kompaniji Sledgehammer Games, koja razvija Call of Duty: Vanguard, biti otpušteno 76 ljudi.

Kalifornija zahteva od kompanija da obaveste državu o predstojećim otpuštanjima. Zahvaljujući zakonu iz 1988.godine koji propisuje obaveštenje 60 dana unapred o smanjenju radne snage (ako otpuštanja dostignu određene pragove). Najnoviji izveštaji ukazuju da Activision Blizzard prijavljuju 86 ljudi koji će dobiti otkaz. Takođe, prema izveštajima kalifornijskog državnog dokumenta kancelarije Toys for Bob-a će se takođe zatvoriti.

Toys for Bob je poznat po vođenju “toys to life” koncepta, koji je kasnije Nintendo prihvatio sa svojim Amiibos-ima. Najuspešniji projekti podružnice Activision Blizzard uključuju serijale Spyro the Dragon, Skylanders i Crash Bandicoot 4: It’s About Time. The Gamer je izvestio krajem januara da će Toys for Bob smanjiti 40 odsto svoje radne snage, što bi predstavljalo oko 35 ljudi.

Microsoft je ranije najavio da će otpustiti 1.900 radnika

Osim toga, još 76 zaposlenih u Activision Blizzard-u izgubiće posao 30. marta. Studio je doprineo razvoju nekoliko Call of Duty igara, uključujući CoD: Modern Warfare 3 (2011), CoD: Advanced Warfare (2014), CoD: WWII (2017) i CoD: Vanguard (2021). Studio je osnovan 2009.godine. Prema izveštajima Insider Gaming-a iz januara, Sledgehammer Games će zatvoriti svoje kancelarije i preći na potpuni rad od kuće.

Krajem januara, Microsoft je najavio da će otpustiti 1.900 radnika u svojim timovima za Xbox, Activision Blizzard i ZeniMax. Federalna trgovinska komisija (FTC) podnela je pritužbu u federalnom apelacionom sudu, tvrdeći da značajan talas otpuštanja “protivreči izjavama Microsoft-a u ovom postupku.” Vladina agencija je zatražila privremenu pauzu u procesu preuzimanja Activision-a od strane Microsoft-a. Ovo preuzimanje je izgledalo gotovo sigurno nakon što je britanska Agencija za konkurenciju i tržišta odobrila kupovinu vrednu 69 milijardi dolara u oktobru.

Procenjuje se da je 2023. godine oko 10.500 radnika u gejming industriji dobilo otkaze. Novih 6.000 ljudi je dobilo otkaz u 2024. godini. Ovo je samo deo razarajuće godine u opštim otpuštanjima koja su pogodila tehnološku industriju.

Izvor: Engadget

