Microsoft otpustio dva zaposlena demonstranta

Microsoft je otpustio dva zaposlena koja su učestvovala u protestu sedenjem u kancelariji potpredsednika i predsednika Brad Smitha. Softverski inženjeri Riki Fameli i Anna Hattle su otpušteni, nakon što su bili deo grupe od sedam demonstranata koji su juče uspeli da uđu u Smitovu kancelariju u zgradi 34.

Microsoft je bio primoran da privremeno zaključa svoju izvršnu zgradu. Demonstranti su uživo prenosili svoj ulazak u Smitovu kancelariju na Twitch i zahtevali da kompanija prekine veze sa izraelskom vladom. Zaposleni u Microsoftu, Ana Hattle i Riki Fameli, uhapšeni su tokom incidenta, zajedno sa bivšim zaposlenima. Bivši zaposleni u Google i još jedan tehnički radnik su takođe uhapšeni.

Neimenovani portparol Microsofta rekao je za GeekWire da su dva zaposlena otpuštena „nakon ozbiljnih kršenja politika kompanije i našeg kodeksa ponašanja“. Microsoft je odbio da pruži izjavu za The Verge.

Nekoliko sati nakon hapšenja demonstranata, Brad Smith je potom održao hitnu konferenciju za novinare u svojoj kancelariji. Sedeći na ivici svog stola, S Smith mit se obratio grupi novinara i gledalaca na prenosu uživo na YouTube. Smith je rekao da je Microsoft „posvećen osiguravanju poštovanja svojih principa ljudskih prava i ugovornih uslova korišćenja usluga na Bliskom istoku“. Rekao je da je kompanija pokrenula istragu ranije ovog meseca nakon što je Gardijan objavio da se Microsoftova klaud platforma Azure koristi za nadzor Palestinaca.

Hetl je prethodno uhapšen tokom protesta u sedištu Microsofta prošle nedelje, gde je policija Redmonda uhapsila 20 ljudi nakon što je grupa zauzela trg u sedištu Microsofta kako bi protestovala protiv ugovora kompanije sa Izraelom. Demonstranti na kampusu Microsofta postavili su logor „Oslobođena zona“ i prelili crvenom bojom Microsoftov znak na kampusu.

Najnovije proteste organizovala je grupa „Bez Azura za aparthejd“, grupa sadašnjih i bivših radnika Microsofta koji zahtevaju da kompanija prekine veze sa izraelskom vladom. Grupa je poslednjih meseci sprovela niz protesta, a najnoviji poremećaji su eskalirali do domova i kancelarija rukovodilaca Microsofta.

Izvor: TheVerge