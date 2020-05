Microsoft Outlook web dobija funkciju za predviđanje teksta

Microsoft radi na novoj Outlook funkciji za predviđanje teksta, a u pitanju je momenat koji podseća na Gmail Smart Compose.

Tako će Outlook.com i Outlook za web moći da sastavljaju mejlove uz pomoć sistema za predviđanje sadržaja, što znači da će korisnici dobijati predloge dok kucaju neku poruku. Pored toga se radi i na opciji “send later”, koja će korisnicima omogućavati da zakažu slanje nekog mejla. To je posebno korisno za one koji su navikli da poruke pišu kasno u noć, tako da će sada moći da ih programiraju tako da do primaoca stignu u vreme koje se smatra pristojnim.

Nove funkcije olakšavaju pisanje i slanje mejlova, a do korisnika bi trebalo da stignu do kraja maja. Posebno raduje opcija koja predviđa tekst, budući da se čitav proces slanja mejlova tako ubrzava, a korisnici predloge dobijaju na osnovu poruka koje su ranije sastavljali.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet