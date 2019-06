Microsoft-ov ugrađeni Linux kernel za Windows 10 je spreman za testiranje

Microsoft je članovima Insider beta programa isporučio na testiranje Windows 10 koji poseduje Windows Subsystem for Linux 2. Suštinski, to je kompletan Linux kernel ugrađen u Windows 10.

Windows Subsystem for Linux 2 je baziran na poslednjoj stabilnoj Linux verziji (4.19) i u budućnosti će pratiti i koristiti svaku sledeću stabilnu verziju. Prema Microsoft-u, ovo nije njihovo prvo objavljivanje Linux kernela. To je prvi put urađeno prošle godine u okviru Azure Sphere-a, ali ovo je prvi put da je on ugrađen u Windows.

Prvi put ova verzija Windows-a, Preview Build 18917 (20H1) najavljena je prošle godine na Build događaju, a u odnosu na neke ranije Linux emulatore doneće mnogo brže I/O performanse, brži start sistema i efikasnije upravljanje memorijom.

Korisnici će, kada ovo bude javno dostupno, moći da sami instaliraju Linux distribucije unutar Windows-a, ili da ih preuzmu sa Windows Store-a.

Izvor: Engadget

