Microsoft Partner of the Year 2025: Zajednički uspeh NLB Komercijalne banke i kompanije Comtrade System Integration

Implementacija naprednog sistema za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM), koji je NLB Komercijalna banka realizovala u saradnji sa kolegama iz NLB DigIT, kao i kompanijom Comtrade System Integration, osvojila je prestižno priznanje Microsoft Partner of the Year 2025 za Srbiju.

NLB Komercijalna banka (Autor Marko Petrović)

U okviru ovog projekta, razvijenog u partnerstvu sa kompanijama Microsoft i VeriPark, NLB Komercijalna banka implementirala je savremenu CRM platformu zasnovanu na Microsoft Cloud tehnologiji, koja je potpuno transformisala način na koji banka komunicira sa svojim klijentima. Na taj način je uspešno unapredila operativnu efikasnost, postavljajući temelje za dalji rast i razvoj.

Napredni CRM sistem omogućava efikasnije upravljanje podacima o klijentima, unapređuje brzinu, tačnost i kvalitet usluga. Zahvaljujući novom softverskom rešenju, NLB Komercijalna banka može da na najbolji način razume potrebe svojih klijenata i svakom od njih ponudi prilagođene, sigurne i potpuno personalizovane usluge. CRM je doprineo unapređenju prodajnih strategija, optimizaciji poslovnih procesa, ali i ojačanju sposobnosti ove finansijske institucije da odgovori na specifične potrebe klijenata u realnom vremenu.

NLB Komercijalna banka (Autor Ivanka Bukvić)

Nagrada Microsoft Partner of the Year prepoznaje inovacije i uspešne implementacije koje doprinose razvoju Microsoft ekosistema. Projekat realizovan u NLB Komercijalnoj banci predstavlja primer kako napredna tehnološka rešenja mogu oblikovati budućnost bankarstva u regionu.