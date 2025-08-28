Microsoft – PC igre u Xbox aplikaciji na Windows-u

Microsoft je počeo da testira još jedan dodatak svojoj Xbox aplikaciji, prilagođen za upotrebu na ručnim uređajima, omogućavajući PC igračima da brzo instaliraju i pokreću aplikacije trećih strana poput pregledača, uslužnih programa za igre, pa čak i konkurentskih prodavnica.

Nova funkcija „Moje aplikacije“ se testira u Xbox aplikaciji za Windows 11 i izgleda kao još jedan način da se izbegne pokretanje glavne Microsoft prodavnice ili traženje preuzimanja na mreži ako ste na računaru za igre.

„Moje aplikacije su nova kartica u biblioteci Xbox PC aplikacije koja omogućava igračima da pronađu, pregledaju i preuzmu aplikacije trećih strana i najčešće korišćene prodavnice“, objašnjava Devin Dalival, menadžer proizvoda za Xbox iskustva. „Konsolidacijom aplikacija za igre na jednoj lokaciji, ova funkcija podržava novu agregiranu biblioteku igara, što olakšava pronalaženje, preuzimanje i pokretanje igara sa više lokacija.“

Microsoft je već dodao Steam, Battle.net, Ubisoft Connect i druge PC igre u objedinjenu biblioteku unutar svoje Xbox aplikacije, ali ovaj prikaz „Moje aplikacije“ biće koristan na ručnim računarima gde želite da što više izbegnete korišćenje Windows interfejsa radne površine. „Moje aplikacije omogućavaju igračima na ROG Xbox Ally ili drugim Windows 11 ručnim uređajima da lakše navigiraju između aplikacija iz Xbox iskustva preko celog ekrana“, kaže Dalival.

Danas sam ukratko testirao prikaz „Moje aplikacije“ i on navodi Battle.net, Chrome i GOG Galaxy. Imam instalirane Chrome i Battle.net, tako da jednostavno pokreće ove aplikacije, ali sa GOG Galaxy pokušava da preuzme i instalira aplikaciju unutar Xbox korisničkog interfejsa. Kažem pokušajte jer nije uspela da se instalira tokom mog testiranja, ali ovo je beta verzija, tako da će sigurno biti grešaka.

Microsoft trenutno testira ovo sa „prilagođenim izborom aplikacija“ i planira da vremenom proširi podršku za dodatne aplikacije. To je zanimljiv potez, posebno imajući u vidu Microsoftov rad na spajanju najboljih delova Windows-a i Xbox-a za Xbox Ally ručne gejmerske računare. Microsoft je prošle godine rekao da želi da Xbox aplikaciju učini domom PC igara i svakako pokušava da to ostvari.

